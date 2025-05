Mindaugas Kurauskas patvirtino gavęs kvietimą vadovauti Giraitės ginkluotės gamyklai

„Informaciją, kad esu kviečiamas prisijungti prie Giraitės (gamyklos – BNS), taip, aš gavau iš valdybos“, – BNS pirmadienį sakė M. Kurauskas.

BNS gegužės viduryje trys nesusiję šaltiniai patvirtino, kad jis laimėjo Kauno rajone esančios gamyklos vadovo konkursą. M. Kurauskas tuomet sakė negalintis patvirtinti šios informacijos, tačiau patvirtino dalyvavęs konkurse.

Pirmadienį jis teigė bendrovės valdybos kvietimą gavęs gegužės 19 dieną, tačiau į pareigas dar nepaskirtas ir sutarties nepasirašęs, nes šiuo metu jį dar tikrina teisėsauga.

„Iš mano pusės yra visos pažymos pateiktos, tai dabar jau valstybės institucijos turi pateikti (informaciją – BNS)“, – teigė M. Kurauskas.

Savo „LinkedIn“ paskyroje M. Kurauskas nurodo, kad 2006–2019 metais jis dirbo „Grafobal“ komercijos direktoriumi, po to iki 2023 metų pabaigos – vykdomuoju direktoriumi, be to, nuo 2011 metų spalio iki 2023 metų pabaigos jis buvo ir įmonės valdybos narys.

Nuo pernai spalio Giraitės gamyklai laikinai vadovauja Violeta Kašėtienė. Ji pakeitė iš įmonės generalinio direktoriaus pareigų pernai spalį pasitraukusį Aleksandrą Nikonovą, kuris jai vadovavo nuo 2014 metų.

Finansų ministras Rimantas Šadžius anksčiau sakė, jog Lietuvai susitarus su „Rheinmetall“ dėl šaudmenų gamyklos tai „iš esmės pakeitė“ Giraitės įmonės vaidmenį.

Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. gamyklos Baisogaloje projektą įgyvendinančios bendros Vokietijos koncerno ir Lietuvos įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“.

Planuojama, kad Giraitės gamykla ateityje išpirks „Epso-G Invest“ dalį bendroje įmonėje.

Be to, Lietuva derasi su JAV gynybos pramonės milžine „Northrop Grumman“ dėl 30 mm kalibro šaudmenų gamybos linijos įrengimo Giraitės gamyklos teritorijoje.