Premjerė: diskusijos apie „Ignitis grupės“ išpirkimą – perėjimas į kairiosios politikos kryptį

„Ne paslaptis – aš atstovauju kairiosios politikos kryptį ir man atrodo, kad viešasis sektorius turi stiprėti ir būti labiau valstybės rankose“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Tai keistų požiūrį, kaip valstybė save pozicionuoja ir ką galvoja apie viešąjį sektorių. Buvo tokia politinė kryptis, kai mes stengėmės dalį akcijų perduoti iš valstybės į privačias rankas, bet dabar galvoju, ypač esant tokiai jautriai geopolitinei padėčiai, valstybė turi turėti kaip įmanoma daugiau kontrolės“, – aiškino paskirtoji premjerė.
Ji taip pat paneigė viešojoje erdvėje vykstančias diskusijas, kad susitarimui imtis grupės akcijų delistingavimo sudaryta atskira, nevieša koalicijos sutartis.
„Antros koalicinės sutarties tikrai nėra, bet tai yra momentai, kurie buvo nuskambėję derybose, dėl kurių susitarėme, tai natūralu, kad į koalicinę sutartį, kuri yra tik kelių puslapių, viskas nugulti tikrai negali“, – aiškino ji.
Politikė taip pat pakartojo, kad grupės akcijų išpirkimas iš privačių investuotojų būtų vykdomas palaipsniui.
„Kaip ir su bet kuriais klausimais, kurie reikalauja finansų, elgsimės atsargiai“, – teigė I. Ruginienė.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
