„Philip Morris“ bendrovės Lietuvoje – tarp atsakingiausių šalies įmonių

14 metus vykstantis NAVA konkursas skirtas įmonėms, daugiausiai nuveikusioms socialinės atsakomybės srityje ir labiausiai prisidėjusioms prie socialinės atsakomybės vertybių puoselėjimo verslo sektoriuje 2022 metais. Šiemet NAVA sulaukė rekordinio susidomėjimo – komisija iš viso gavo 110 paraiškų iš 65 Lietuvos įmonių.

„Nuo pat „Philip Morris“ atėjimo į Lietuvą prieš trisdešimt metų dedame dideles pastangas į komandos, kurią šiuo metu iš viso sudaro beveik 700 darbuotojų, gerovės užtikrinimą bei socialinių vertybių puoselėjimą. Didžiuojamės, kad valstybės institucijų ekspertai išskyrė mūsų indėlį iš tokio gausaus būrio kitų įmonių ir galime tapti geruoju pavyzdžiu kitiems Lietuvos darbdaviams“, – sako Sandra Daukšienė, „Philip Morris Baltic“ Žmonių ir kultūros vadovė.

Metų darbovietė – fabrikas Klaipėdoje

Klaipėdoje fabriką valdanti „Philip Morris Lietuva“ stambių įmonių kategorijoje įvertinta kaip „Metų darbovietė“. Pasak S. Daukšienės, tokį įvertinimą įmonė pelnė dėl visapusiško rūpesčio darbuotojais – pradedant nuo jų finansinio ir fizinio saugumo, baigiant darbuotojų įtraukimu į įmonės procesus ir socialinę veiklą.

„Be konkurencingo atlygio darbuotojams suteikiame įvairių papildomų išmokų ir priedų. Pavyzdžiui, juos gauna tėvai, išleidžiantys vaikus į pirmą klasę ar auginantys vaiką su negalia. Teikiame ir papildomus piniginius priedus atostogoms, lojaliems ir pasižymėjusiems darbuotojams. Prie finansinio saugumo prisideda sveikatos bei gyvybės draudimai, galimybė gauti įmokas į pensijų fondus“, – sako S. Daukšienė.

Darbuotojų sveikatą „Philip Morris Lietuva“ užtikrina investuodama į darbuotojų saugos mokymus bei specialias sveikatingumo programas, kurios skiria dėmesio tiek fizinei, tiek emocinei savijautai, teigia S. Daukšienė.

Sandra Daukšienė. „Philip Morris“ nuotr.

„Tikiu, kad „Metų darbovietės“ titulą padėjo pelnyti ir itin didelis dėmesys lygioms galimybėms, komandos tobulėjimui bei įsiklausymui į darbuotojus. Pavyzdžiui, turime specialią komunikacijos liniją, kuri leidžia darbuotojams, kad ir anonimiškai, išsakyti savo abejones, pasiūlymus, į kuriuos visada atsižvelgiama“, – sako S. Daukšienė.

Ji priduria, kad darbuotojams daug reiškia ir galimybė prisidėti prie geresnio pasaulio kūrimo, įsitraukti į savanorišką veiklą. Darbuotojams suteikiamos apmokamos savanorystės atostogų dienos. Organizacijoje pasauliniu mastu veikia nepelno siekianti asociacija, kuri teikia pagalbą Ukrainai, tad darbuotojai gali prisidėti prie jos veiklos.

„Prie darbuotojų motyvacijos bei lojalumo taip pat prisideda ambicingas „Philip Morris“ pasaulinis tikslas kurti ateitį be cigarečių dūmų ir įmonės rūpestis tvarumu. Mūsų fabrikas Klaipėdoje yra pirmasis CO2 neutralus „Philip Morris“ fabrikas pasaulyje. Be to, visi mūsų darbuotojai Klaipėdoje vadovaujasi „Nulio nuostolių“ filosofija, kuria siekiame kuo labiau sumažinti įmonės atliekų susidarymą, taršą ir žalą gamtai“, – sako S. Daukšienė.

Rūpinasi komandos narių pusiausvyra

Vilniuje veikianti kita „Philip Morris“ įmonė „Philip Morris Baltic“ gavo „Palankiausią emocinę aplinką kuriančios įmonės“ titulą. Pelnyti šį įvertinimą padėjo nuolatinis rūpestis darbuotojų savijauta bei jų darbo ir gyvenimo pusiausvyra, tiki S. Daukšienė.

„Siekiame, kad darbuotojai turėtų laiko pabūti su šeima, pailsėti ar užsiimti mėgstama veikla, todėl esant poreikiui, suteikiame galimybę dirbti ne pilną darbo dieną ar savaitę. Visada skatiname darbuotojus išeiti ilgesnių atostogų. Taip pat suteikiame lankstų darbo grafiką ir palankias sąlygas šeimą kuriantiems darbuotojams – moterys nėštumo metu skatinamos atvirai bendrauti su tiesioginiu vadovu ir suplanuoti efektyvų darbo krūvį“, – pasakoja S. Daukšienė.

Prasidėjus karui Ukrainoje, siekiant palaikyti darbuotojų emocinę būklę, įmonėje buvo rengiamos sesijos su karybos ir ekstremalių situacijų ekspertais, kurie suteikė informaciją ir atsakė į darbuotojų klausimus. Taip pat visi „Philip Morris“ darbuotojai gali 24 valandas ir 7 dienas per savaitę gauti konfidencialias ir nemokamas įvairių profesionalų (psichologų, teisininkų, mokesčių specialistų) konsultacijas.

„Be abejo, didelę įtaką darbuotojų emocinei būklei turi vadovų elgesys. Tad mūsų vadovai ugdomi, kaip suteikti pagalbą komandos nariams sudėtingose gyvenimo situacijose, jie turi reguliarius pokalbius, kurių metų aptariama ir emocinė darbuotojų savijauta“, – sako S. Daukšienė.

„Philip Morris Lietuva“ – pirmasis užsienio investuotojas Lietuvoje. Nuo 1993-ųjų Lietuvoje veikianti įmonė yra ir viena didžiausių šalies mokesčių mokėtojų. Per pastarąjį dešimtmetį bendrovės „Philip Morris Lietuva“ ir „Philip Morris Baltic“ į Lietuvos valstybės biudžetą sumokėjo daugiau kaip du milijardus eurų įvairių mokesčių. „Philip Morris Lietuva“ dirba 575 darbuotojai, o „Philip Morris Baltic“ – beveik 120 žmonių.