Nori išlaikyti investicijas ir transformuoti gamyklą

Augantis šešėlis
„Žinome, kad mūsų regione cigarečių dalis rinkoje mažėja. Gamykla Lietuvoje dabar gamina tik tradicines cigaretes. [...] Siekiame išlaikyti savo investicijas Lietuvoje, tačiau norime jas transformuoti, kad gamintų naująją alternatyvią produkciją. Aišku, gamykla gali išlikti cigarečių gamintoja, tačiau jų dalis pasaulinėje rinkoje mažėja ir dėl to ji taps vis mažiau svarbi“, – žurnalistams situaciją aiškino „Philip Morris Baltic“ generalinis direktorius Yigitas Dizdareris.
Jis pridūrė, kad šiuo metu vienintelės įmonės degiųjų cigarečių gamyklos Europoje yra Lietuvoje ir Portugalijoje.
„Šie sprendimai nepriklauso nuo manęs, tačiau mano, kaip „Philip Morris Baltic“ direktoriaus, tikslas, kad investicijos Baltijos šalyse išliktų ir ateityje tik augtų. [...] Suprantu, kad kyla klausimų, bet atsakyti į klausimą, ar gamykla Klaipėdoje bus transformuojama ir kada tai galėtų įvykti, negaliu“, – teigė Y. Dizdareris.
Bendrovės duomenimis, tabako rinkos dalis, kurią užima cigaretės, per pastaruosius kelerius metus krito apie 20 proc. – cigarečių dalis mažėjo maždaug nuo 75 proc. iki 55 proc. rinkos.
„Džiaugiamės, kad cigarečių dalis rinkoje sparčiai mažėja, tačiau nerimaujame dėl neteisėtų pardavimų Lietuvoje, kurie, kaip pastebime, pastaraisiais metais auga. 26,5 proc. Lietuvoje parduodamo tabako yra šešėlyje, o mes manome, kad tai yra pavojus tiek vartotojams, tiek pačiai valstybei“, – tikino Y. Dizdareris.
„Philip Morris Baltic“ duomenimis, neteisėtai parduodamų cigarečių dalis rinkoje per pastaruosius metus yra padidėjusi maždaug 5 proc. – nuo 21,5 iki 26,5 proc.
Trūksta bendradarbiavimo
Anot bendrovės atstovų, „Philip Morris International“, kuriai priklauso „Philip Morris Baltic“ ir „Philip Morris Lietuva“, yra suinteresuota transformuoti gamyklą Klaipėdoje, tačiau tam esą trūksta bendradarbiavimo su Lietuvos valdžios atstovais.
„Svarbu, kad šalis pati rodytų iniciatyvą išlaikyti investicijas“, – žurnalistams teigė „Philip Morris Baltic“ išorinių reikalų vadovas Liudas Zakarevičius.
„Kartais mūsų kaitinamojo tabako produktai yra dedami į tą pačią kategoriją kaip elektroninės cigaretės. Kaitinamasis tabakas nėra kaip elektroninės cigaretės ir mes tokio tipo produktų rinkoje parduoti neplanuojame“, – tikino bendrovės atstovas.
Anot „Philip Morris Baltic“ vadovo Y. Dizdarerio, Lietuva turėtų aiškiai skirti kaitinamojo tabako produktus nuo cigarečių, mat, įmonės surinktais duomenimis, kaitinamasis tabakas yra saugesnė alternatyva, kurią pasirinkti esą turėtų visi rūkantys žmonės.
„Dialogas, paremtas faktais ir mokslu, būtų gera pradžia“, – sakė generalinis direktorius.
Stambus mokėtojas
Y. Dizdareris pastebėjo, kad veiklos Lietuvoje metais „Philip Morris“ prekių ženklas yra sumokėjęs 4,1 mlrd. eurų mokesčių, o per metus sukuria apie 860 mln. eurų ekonominės vertės šalyje – kiek daugiau nei 1 proc. šalies bendrojo vidaus produkto.
Bendrovės duomenimis, įmonėje Klaipėdoje įdarbinta apie 1 tūkst. darbuotojų. Nuo savo veiklos Lietuvoje pradžios 1993 m. į gamyklą Klaipėdoje įmonė investavo 394 mln. eurų.
Y. Dizdareris „Philip Morris Baltic“ direktoriumi tapo šių metų pavasarį. Jis dirbo „Philip Morris International“ nuo 2011 m., karjerą pradėjęs Turkijoje kaip vadybos stažuotojas, o 2019 m. ėmė vadovauti plėtros projektams Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje.
Nuo 2021 m. dirbo strateginio planavimo direktoriumi Europai ir vadovavo svarbiausioms PMI iniciatyvoms, susijusioms su bedūmių gaminių plėtra.
Naujausi komentarai