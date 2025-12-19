Paskelbti 2025-aisiais bankrutavę žinomiausi restoranai ir bendrovės

„Metai nebuvo išskirtiniai pagal verslo bankrotų apimtis ir (...) neviršijo ankstesnių trejų metų rezultatų, tačiau palyginti su 2022–2024 metais, gerokai išaugo bankrotų finansų ir draudimo sektoriuje, taip pat 2025-ieji išsiskyrė bankrutavusių žinomų įmonių, ypač veikusių maitinimo sektoriuje, skaičiumi“, – pranešime sakė „Creditreform Lietuvos“ direktorius Saulius Žilinskas.
Gruodžio 18-osios duomenimis, šiemet registruota 951 bankrutuojanti įmonė, daugiausia – mažmeninėje prekyboje (223), statybose (221) ir apdirbamoje gamyboje (106).
Anot „Creditreform“, šiemet veiklą nutraukė picerijas „Jurgis ir drakonas“, „Brooklyn Brothers“ bei „Detroito sesės“ valdžiusi bendrovė „Burokėlis ir kvapas“, desertinės „Sugamour“ savininkė „Saldi kava“, restoranai „Mollusca“, mėsainių restoranų „Drama Burger“ valdytoja „Septyni mėsainiai“.
Vilniuje bankrutavo daugiau nei 30 metų Verkiuose veikęs restoranas „Vandens malūnas“, Kaune –picerija „Bella Italia“, restoranas „Pas Stanley“, Klaipėdoje – „Toli nuo klasikos“, „Skandalas“, Panevėžyje – „Čili picos“ restorano franšizę valdžiusi įmonė „Ponas“ bei kitos maitinimo įstaigos visoje Lietuvoje.
Be to, bankrutavo siuvimo bendrovė „Šatrija“, reklamos įmonė „Dizrega“, kanceliarijos reikmenimis prekiavusi „Alma“, viešųjų ryšių ir komunikacijos įmonė „Berta And“, vielos gamintoja „Mechel Nemunas“, vaisių ir uogų prekybos bendrovė „Baltijos uoga“, Vilniaus alaus darykla „Leičių bravoras“, transporto bendrovė „Lekpas“ bei kitos įmonės.
Seniausios bankrutavusios įmonės – nuo 1990 metų lapkričio veikusi logistikos įmonė „Galaka“, tų metų gruodį veiklą pradėjusi Kenkėjų kontrolės taryba bei tuo pat metu įkurta statybos bendrovė „Ranstata“.
Anot „Creditreform“, dar pernai dalis bankrutavusių įmonių „buvo pasiekusios milijoninę apyvartą, uždirbusios šimtatūkstantinius pelnus, samdė šimtus darbuotojų, atstovavo garsioms užsienio kompanijoms, turėjo būrius lojalių klientų“.
