 Paskelbė, kas nuo liepos 9 dienos vadovaus „Igničiui“

Paskelbė, kas nuo liepos 9 dienos vadovaus „Igničiui“

2026-06-15 16:21
BNS inf.

Valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ elektros ir dujų tiekėjos „Ignitis“ nauju vadovu planuojama skirti dabartinį Privačių klientų tarnybos vadovą Andrių Kavaliauską.

Andrius Kavaliauskas
Andrius Kavaliauskas / „Igničio“ nuotr.

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A. Kavaliauskas, kurio kandidatūrai pritarė „Igničio“ valdyba, turėtų pakeisti Artūrą Bortkevičių. Pastarojo kadencija baigsis liepos 9 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pirmadienį pranešė „Ignitis grupė“.

„Igničio“ valdybos pirmininkas Vytenis Koryzna sako, kad A. Kavaliauskas naujo vadovo atrankoje pasirodė geriausiai.

„Andriaus žinios, kompetencijos ir energija užtikrins tolimesnį organizacijos augimą ir strategijos įgyvendinimą“, – pranešime sakė V. Koryzna.

Ekonomikos ir verslo išsilavinimą turintis A. Kavaliauskas „Ignityje“ dirba nuo 2018 metų, iki tol jis dirbo „Maximos grupės“ informacinių technologijų įmonėje „Franmax“.

Prieš A. Kavaliauską paskiriant bendrovės vadovu dar turės būti patikrinta jo reputacija.

„Igničio“ vadovas renkamas penkerių metų kadencijai.

Šiame straipsnyje:
Ignitis grupė
naujas vadovas
vadovauti įmonei
Andrius Kavaliauskas

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