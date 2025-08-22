Paaiškėjo, kas įsigijo „Teledemą“: minima garsaus lenktynininko ir verslininko pavardė

Apie neskelbiamos vertės sandorį „Teledema“ pranešė penktadienį.
Naujuoju bendrovės generaliniu direktoriumi tapo Paulius Kudarauskas, pastaruosius 16 metų dirbęs skaitmeninių paslaugų bendrovėje „Bitė Lietuva“.
„Teledemos“ komercijos direktore paskirta Miglė Sabaitė, turinti 17 metų dirbo patirtį telekomunikacijų srityje.
„Pokyčiai mūsų klientams atneš daugiau naudų ir pasitenkinimo savo telekomunikacijų operatoriumi”, – pranešime teigė P. Kudarauskas.
Pernai 63 darbuotojus turinti bendrovė gavo beveik 10 mln. eurų pajamų ir uždirbo 0,9 mln. eurų pelno.
„Teledema“ Lietuvos rinkoje veikia daugiau nei 20 metų, jos paslaugomis naudojasi daugiau nei 80 tūkst. klientų.
„Spyneta“, kurios 100 proc. akcijų valdo D. Vaičiulis, Registrų centro duomenimis, pernai uždirbo 189,3 tūkst. eurų grynojo pelno bei nenurodė gavusi pajamų.
Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla.
