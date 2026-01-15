Ministerija pasirašė 950 mln. eurų sutartį dėl Rūdninkų miestelio antrojo etapo statybos

„Rudina“ statys vieną iš trijų dalių, tuo metu „Merko statyba“ vystys likusias dvi.
R. Kaunas teigė, jog bendra projekto vertė sieks apie 1,4 mlrd. eurų.
„Norime pasidžiaugti, kad vietoje planuotos didesnės sumos, berods 1,8 milijardo eurų, turime sutaupymą, jei galima taip išsireikšti, 1,4 milijardo eurų. Tai reiškia, kad konkursas vyko esant gerai konkurencijai, tokiai konkurencijai, kokia ir turi būti“, – ketvirtadienį sutarčių pasirašymo ceremonijoje teigė R. Kaunas.
Anot jo, Rūdninkų karinio miestelio projektas liudija stiprų įsipareigojimą nacionaliniam saugumui.
„Tai visos Lietuvos projektas, kuris liudija mūsų tvirtą įsipareigojimą savo nacionaliniam saugumui stiprinti ir ginti. Norime padėkoti verslui už kantrybę, už veikimą valstybės labui, nes neturime jokių teisminių ginčų ir galime sklandžiai judėti į sutarties įgyvendinimą“, – pažymėjo ministras.
Pasak R. Kauno, šiuo metu svarbiausia užduotis, jog projektas būtų įgyvendintas iki 2027-ųjų pabaigos.
„Mes įsipareigojame savo sąjungininkams ir šiuos įsipareigojimus lygiagrečiai vykdome. Lietuva turi padaryti viską, kad iki kitų metų pabaigos visa sukurta kritinė infrastruktūra būtų laiku ir mes galėtume be jokių trikdžių priimti mūsų NATO sąjungininkus, Vokietijos brigadą“, – teigė ministras.
BNS rašė, kad projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (ang. public private partnership, PPP) bei suskaidytas į tris dalis, sumažinant valstybei tenkančias rizikas.
Anksčiau ministerija tikėjosi, jog sutartis su konkurso antrojo etapo nugalėtojais pasirašys iki 2025 metų pabaigos. Ji BNS anksčiau nurodė, kad gavo dvi konkurso dalyvių pretenzijas dėl konkurso rezultatų, abi jas atmetė kaip nepagrįstas.
KAM teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos.
Visas beveik 2 mlrd. vertės karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą.
