„Miesto gijos“ ir „Zakaras Holding“ pradeda statyti 30 mln. eurų vertės parką

56 megavatų (MW) galios ir 168 megavatvalandžių (MWh) talpos baterijų parkas bus vienas didžiausių tokių projektų Lietuvoje, pirmadienį pranešė „Miesto gijos“.
Anot pranešimo, projektą planuojama užbaigti šių metų pabaigoje, o komercinę veiklą jis pradėtų 2027 metų pirmąjį pusmetį.
„Tokie projektai stiprina elektros energijos sistemos atsparumą, didina jos lankstumą ir leidžia efektyviau integruoti augančius atsinaujinančios energetikos pajėgumus. Kuo daugiau turėsime pažangių kaupimo sprendimų, tuo patikimesnė, konkurencingesnė ir saugesnė bus Lietuvos energetikos sistema“, – pranešime teigė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
„Miesto gijų“ vadovo Gerimanto Bakano teigimu, šis projektas yra ilgalaikė investicija į modernesnę ir konkurencingesnę Lietuvos elektros rinką.
Anot pranešimo, tai vienas pirmųjų komercinių energijos kaupimo projektų Lietuvoje, kuriame energija galės būti kaupiama ir tiekiama iki trijų valandų.
Baterijų parkas bus prijungtas prie „Litgrid“ 110 kilovoltų (kV) perdavimo tinklo per Raseinių transformatorių pastotę. Projektas turi galios rezervaciją, yra gavęs prijungimo sąlygas bei turi patvirtintą APVA paramą, BNS anksčiau pranešė „Miesto gijos“.
Anot pranešimo, projektas finansuojamas privataus kapitalo lėšomis, ILTE paskola ir Modernizavimo fondo lėšomis.
Kaip praėjusių metų pabaigoje rašė BNS, „Zakaras Holding“ ir „Miesto gijos“ gavo Konkurencijos tarybos leidimą investuoti į vieną didžiausių baterijų projektų Lietuvoje.
„Zakaras Holding“ nuo šių metų kovo pabaigos valdo 50,1 proc., o „Miesto gijos“ – 49,9 proc. „Future energy“ akcijų, rodo Registrų centro duomenys.
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