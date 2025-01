„Mega“ fiksavo didžiausius pardavimus ir lankytojų srautus per 19 veiklos metų

2024 m. gruodis Kauno prekybos ir laisvalaikio centrui „Mega“ buvo išskirtinis. Šį mėnesį pardavimai, be „Senukų“ parduotuvės, pasiekė istoriškai didžiausią sumą per visus 19 veiklos metų ir buvo daugiau kaip 20 mln. Eur be PVM. Prekybos centro valdytojai džiaugiasi, kad rekordinius „Megoje“ veikiančių operatorių pardavimų rezultatus kasmet skaičiuoja jau ketvirti metai iš eilės.