„Mega“ skelbia išskirtinių nuolaidų, pasiūlymų ir staigmenų dienas

Per MEGADIENIUS išskirtinių pasiūlymų pirkėjams pateiks „RIMI HYPER“ – čia „Mano Rimi“ kortelės turėtojai daugelį ne maisto prekių galės įsigyti iki 40 proc. mažesnėmis kainomis.

„Senukų“ parduotuvėje „Smart Net“ klubo nariai galės naudotis iki 40–50 proc. siekiančios nuolaidomis. Jos bus taikomos įvairių kategorijų prekėms, tokioms kaip lauko baldai, lauko ir vidaus dekoratyviniai šviestuvai, kilimai ir kiliminiai takai, vazonai, gyvūnų maistas ir aksesuarai ir kt. „Smart Net“ klubo nariams, perkantiems už 20 Eur ar didesnę sumą, „Lego“ konstruktoriai kainuos 50 proc. pigiau.

Per MEGADIENIUS parduotuvė „Jysk“ pirkėjus džiugins iki 60 proc. mažesnėmis kainomis daugeliui prekių. Visas tris dienas nuolaidomis stebins ir „Megoje“ veikiantys didieji mados operatoriai „H&M“ bei „Peek&Cloppenburg“. „H&M“ apsipirkus už 30 Eur ar didesnę sumą visam krepšeliui taikys 20 proc. nuolaidą, o „Peek&Cloppenburg“ kliento kortelės turėtojams ir visiems, norintiems jais tapti, siūlys papildomą 15 proc. nuolaidą jau nukainotoms prekėms.

„Megos“ nuotr.

„Aldo“, „Aprangoje“, „Aprangos galerijoje“ ir „Tommy Hilfiger“ šiomis dienomis pirkėjams dovanos 25 proc. nuolaidas nenukainotoms prekėms. „Mango“ ir „Outlet Space“ bus galima apsipirkti 20 proc. pigiau.

Iki 50 proc. nuolaidos bus taikomos ir tokiose drabužių parduotuvėse kaip „Betty Barclay“, „Hummel“, „Jack & Jones“, „Lelija“, „United Colors of Benetton“ ir kt. Dar didesnėmis, iki 70 proc. sieksiančiomis, nuolaidomis savo pirkėjus džiugins „F8“, „Waggon Paris“ ir kt. Ypatingų pasiūlymų bei nuolaidų pirkėjai ras ir „Alpacos“, „Atlantic“, „Audimas“, „City Jeans“, „Cream Fashion“, „CROPP“, „Denim Dream“, „Etam“, „Gerry Weber“, „Hiatus“, „InAVATI“, „Mohito“, „Prime Concept Store“, „Sinsay“, „Vero Moda“ ir daugelyje kitų parduotuvių. Neseniai duris „Megoje“ atvėrusi oficiali BC Kauno „Žalgirio“ parduotuvė 10 proc. nuolaidą taikys nenukainotai aprangai. „New Yorker“ pirkėjai, įsigyjantys prekių už 50 Eur ar didesnę sumą, gaus 10 Eur nuolaidą.

Prekių iki 50 proc. mažesnėmis kainomis bus galima įsigyti tokiose avalynės bei galanterijos parduotuvėse kaip „A&G“, „Alikante“, „Batanica“, „Este“, „Rieker“, „Salamander“, „Žygio batai“ ir kt. Nuolaidas taip pat taikys ir „Bags & More“, „Chester“, „Crocs“, „Danija“, „Deichmann“, „Ecco“, „NS King“, „Persicco“, „Scalini“, „Skechers“, „Tops!“ ir kt.

„Megos“ nuotr.

Jei jau kuris laikas svajojote įsigyti juvelyrinių dirbinių, MEGADIENIAI tam – geriausias laikas. Per MEGADIENIUS 10 proc. nuolaidą viskam, išskyrus apyrankes ir kūno auskarus, taikys retai kada nuolaidomis pirkėjus džiuginantis „RIBAS Jewellery“ salonas. Visas tris išskirtinių pasiūlymų dienas „Tomas Gold“ dovanos iki 55 proc. siekiančias nuolaidas, „Kamėja“ ir „Studio“ juvelyriniams dirbiniams taikys iki 50 proc. nuolaidas, „Bellissimo“ ir „Veronoje“ visas asortimentas kainuos iki 40 proc. mažiau. Ypatingų pasiūlymų pirkėjams pažers ir „Fashion Zone“, „Given“, „Pandora“ ir kt. prekiautojai papuošalais.

Mažiau per MEGADIENIUS kainuos ir kosmetika bei parfumerija. „Eurokos“ 30 proc. nuolaidą šiomis dienomis taikys beveik visam asortimentui. Apsipirkti pigiau taip pat siūlys „Aromáma“, „Cascada“, „Drogas“, „Douglas“, „InHair“, „Kristiana“, „L‘occitane En Provence“, „Salon+“, „Shop by Viktorija Siegel“, „The Body Shop“ ir kt.

Gegužės 9–11 d. nuolaidomis pirkėjus pasitiks sporto ir laisvalaikio prekių parduotuvės „4F“, „Hummel“, „Rovana“, „Sportland“, „Winner Sport“ ir kt. Čia nuolaidos sieks nuo 20 iki 50 proc.

„Megos“ nuotr.

Ieškantieji žaislų ar drabužių vaikams galės mažesnėmis kainomis apsipirkti tokiose parduotuvėse kaip „Kidz One“, „XS žaislai“ ar „Žaislų planeta“. Čia bus taikomos nuo 20 iki 50 proc. siekiančios nuolaidos.

Nuolaidų ir ypatingų pasiūlymų pirkėjams parengė elektronikos prekių pardavėjai „Topo centras“, „Krinona“, „Bitė“, „Mobili prekyba“ ir kt.

Nuolaidų netrūks ir vaistinėje „Benu“ bei optikos, maisto prekių ir gėrimų, specializuotų prekių parduotuvėse, restoranuose ir kavinėse, paslaugų ir pramogų vietose. Štai „Fielmann“ tiems, kurie sumanys įsigyti korekcinius akcinius, dovanos akinius nuo saulės, „Vision Express“ perkantiesiems akinius dovanos jų rėmelius, kineziterapijos klinika „Bambino SPA“ taikys 20 proc. nuolaidas visiems haloterapijos seansams druskų kambaryje, 40 proc. mažiau kainuos valymo paslaugos „Paulini“. Vaikų edukacinis pramogų centras „CurioCity“ vaikams, dvi valandas praleidusiems „CurioCity“, trečią apsilankymo valandą suteiks dovanų, o jų tėveliams, per MEGADIENIUS suskubusiems „CurioCity“ užsakyti gimtadienių programas ar vasaros stovyklas, pritaikys 20 proc. nuolaidą. Filmų mėgėjai turėtų nepraleisti progos kino teatro „Cinamon“ keturių ir dešimties kuponų rinkinius įsigyti su 50 proc. nuolaida. Šis „Cinamon“ pasiūlymas galios pirkėjams, kurie sumanys kuponų rinkinius įsigyti tiek internetu, tiek kino centro kasose. Laisvalaikio pramogų centras „Jungle Monkeyz“ mini golfo žaidimui per MEGADIENIUS taikys 40 proc. nuolaidą, o maistas to paties pavadinimo restorane kainuos 25 proc. mažiau. Kontaktinio zoologijos sodo „Zoopark“ abonementai šiomis dienomis kainuos 20 proc. mažiau, o „GYM+“ narystėms bus taikomos net iki 45 proc. siekiančios nuolaidos.

„Megos“ nuotr.

Savaitgalį „Megoje“ netrūks ne tik nuolaidų, bet ir staigmenų. Štai gegužės 10 d. (šeštadienį) 100 pirmųjų pirkėjų, suskubusių apsipirkti už 100 Eur ar didesnę sumą, lauks netikėtumas – kvietimas apsilankyti gegužės 15–18 d. vyksiančiame gamtos, muzikos ir šviesų renginyje „Botaninės naktys“. Gegužės 15 d. šiame renginyje pasirodys „Keistuoliai“ Aidas ir Ignas Giniočiai, gegužės 17 d. – „Sisters On Wire“, gegužės 18 d. – Inga Jankauskaitė, o gegužės 19 d. – Gintė Sičiūnaitė ir Gabrielius Vagelis.

Šeštadienį, 12 val., Lietuvos estrados žvaigždė, dainų kūrėja ir legendinės grupės „Nerija“ dalyvė Nijolė Tallat-Kelpšaitė pristatys savo prisiminimų knygą apie maestro Stasį Povilaitį. Knygos pristatymas bus surengtas „Megoje“ esančiame „Pegaso“ knygyne.

Tą pačią dieną, nuo 15 iki 17 val., centrinėje „Megos“ aikštėje vyks aitvarų dirbtuvės, kuriose visi norintys galės nemokamai pasigaminti aitvarą aktyviam šeimos ar draugų laisvalaikiui gryname ore.

Šeštadienį ir sekmadienį, nuo 12 iki 18 val., prie „Krispo“ bus pristatomos išskirtinės namų kvapų ir nišinės parfumerijos naujienos.

Šeštadienį ir sekmadienį, 13–14 val. ir 16–17 val., į „Megą“ užsukusius vaikus džiugins edukacinių pramogų centro „CurioCity“ animatorius – mažiesiems jis dovanos balionus.

Visas tris išskirtinių pasiūlymų ir nuolaidų dienas natūralių vaisių ir daržovių prekeiviai „400g“ prie savo prekybos salelės vaišins lankytojus egzotiniais vaisiais.

Kad apsipirkti ar atvykti pramogauti būtų dar patogiau, „Megos“ lankytojams bus atvertos ne tik antžeminė ir daugiaaukštė „Megos“ aikštelės – šeštadienį ir sekmadienį automobilius bus galima statyti dar ir papildomoje automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prie „Senukų“ biurų pastato, šalia „Megos“.

Išskirtinių nuolaidų, pasiūlymų ir staigmenų dienos „Megoje“ vyks gegužės 9–11 d. Išsamų nuolaidų sąrašą ir specialius pasiūlymus galima rasti interneto svetainėje www.mega.lt.