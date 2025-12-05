„Marijampolės pieno konservai“ turi naują vadovą

Naujasis vadovas pagrindinės MPK akcininkės – įmonės „Karpis“ sprendimu paskirtas nuo lapkričio 29 dienos, pranešė įmonė Registrų centui.
„Vilvi Group“ vadovas ir akcininkas Gintaras Bertašius BNS penktadienį sakė, kad naujasis MPK vadovas paskirtas Vilkyškių pieninės iniciatyva.
Pasak verslininko, tarp N. Jakubauskui keliamų tikslų – per artimiausius metus integruoti MPK gamyklas į „Vilvi group“, pasiekti norimų finansinių rezultatų.
„Pirmas tikslas – integruoti „Marijampolės pieno konservus“ – tai dvi gamyklos: „Marijampolės pieno konservai“ ir Kalvarijų pieno miltelių cechas. Bet jos dvi atskiros gamyklos. Tai integruoti į mūsų „Vilvi Group“, – BNS teigė G. Bertašius.
„Kadangi mes, „Vilvi Group“, esam vertikaliai integruota, tai nėra atskiros įmonės, kuri veikia savarankiškai, o yra labai vertikaliai stipriai integruota. (...) Ir aišku, pasiekti tam tikrų finansinių rezultatų, be abejo. Bet noriu pasakyti tai, kad čia yra komandinis darbas“, – pridūrė „Vilvi Group“ savininkas.
Anot jo, MPK įsigijimo sandorį tikimasi baigti artimiausiu metu, liko tik techninės procedūros.
BNS rašė, kad buvęs „Pienas LT“ finansų vadovas N. Jakubauskas pernai liepą jau buvo paskirtas naujai išrinktos valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi. Tačiau šiose pareigose jam dirbti neteko – po kelių dienų jis buvo atšauktas iš posto, o netrukus po to Marijampolės apylinkės teismas neleido įteisinti naujos valdybos.
Tų pačių metų rugpjūčio pradžioje naujoji valdyba atšaukė ankstesnį sprendimą dėl N. Jakubausko paskyrimo ir generaliniu direktoriumi vėl paskyrė H. Karpavičių, o dar po kelių dienų teismas laikinai sustabdė sprendimą dėl naujos valdybos išrinkimo.
N. Jakubauskas kartu su sutuoktine valdo nedidelę Kauno reklamos ir įdarbinimo įmonę „Pentaclus“, rodo Registrų centro duomenys.
BNS rašė, kad Vilkyškių pieninė dar gegužę pranešė su „Karpiu“ pasirašiusi sutartį dėl 90–100 proc. MPK akcijų pirkimo-pardavimo. G. Bertašius tuomet BNS sakė, kad perėmus MPK kardinalių pokyčių neplanuojama – joje toliau bus gaminami pieno konservai ir miltai, galbūt didės jų apimtys.
Vilkyškių pieninė šių metų vasarį už neįvardijamą sumą įsigijo reikalavimo teisę į MPK ir jos valdomos Lukšių pieninės nepadengtus įsipareigojimus pagrindiniam kreditoriui „Artea“ bankui. 2024 metų pabaigoje jų suma siekė 16 mln. eurų.
Susitarimas pasiektas po to, kai teismai galutinai pripažino, kad 2019 metais mirusio MPK savininko Raimondo Karpavičiaus testamentas yra teisėtas ir teismuose nutraukiami ginčai dėl MPK ir „Karpio“ valdymo.
