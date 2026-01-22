„Mano BŪSTAS“ iš anksto ruošiasi kovoti su varvekliais

Stebi orų prognozes
„Nors kol kas atlydžio sinoptikai neskelbia, tačiau jis vis tiek neišvengiamas. Stebime orų prognozes ir ruošiamės kovai su varvekliais ant daugiabučių stogų. Užtikrinsime, kad susidarančios pavojingos sniego ir ledo sankaupos būtų laiku pašalintos“, – sakė „Mano BŪSTO“ Kauno regiono vadovas Valentinas Jerošenko.
Anot jo, spaudžiant šalčiui, bendrovės specialistai aptarnaujamus namus apžiūri dažniau, atsižvelgia į jų konstrukcijų ypatybes.
„Rūpinamės aptarnaujamų gyventojų ir jų turto saugumu, todėl, prasidėjus atlydžiui, gausias pajėgas skirsime varvekliams ieškoti ir pašalinti. Tokia praktika leidžia sumažinti potencialiai pavojingų varveklių grėsmę, kurią sukelia temperatūrų svyravimai ir tirpstantis sniegas“, – teigė V. Jerošenko.
Gyventojus kviečia informuoti
Kaip ir kasmet, gyventojai taip pat kviečiami įsitraukti ir prisidėti prie šios problemos sprendimo. „Daugiabučių gyventojų prašome informuoti mus apie pastebėtus pavojingai kabančius varveklius ar sniego sankaupas“, – ragina bendrovės vadovas.
Užfiksavusi varveklius, įmonė į įvykio vietą siunčia specialų transportą su keltuvais ir bokšteliais, kurie leidžia specialistams pasiekti ir pašalinti varveklius. Praeivių saugumui pavojinga teritorija aptveriama STOP juostomis.
Kaip formuojasi varvekliai?
Varvekliai susidaro, kai ant stogo susikaupęs sniegas ar ledas pradeda tirpti, o vanduo nubėga link stogo krašto ir ten vėl užšąla. Dažniausiai taip nutinka, kai temperatūra svyruoja apie 0 °C: dieną šiek tiek atšyla arba sniegą tirpdo saulė, o vakare ir naktį atšalus vanduo sušąla į ledą.
Anot V. Jerošenko, tirpsmą gali paskatinti ir šilumos nuostoliai, patiriami per namo stogą, – kai viršutinės pastato dalys šiltesnės, sniegas ant stogo tirpsta greičiau, o ties karnizais, kur šalčiau, vanduo prilimpa sluoksniais ir formuojasi varvekliai.
Procesą dar pagreitina užšalę latakai ir lietvamzdžiai: kai vanduo nebeturi kur nubėgti, jis kaupiasi, šąla ir virsta ledo sankaupomis, iš kurių greitai susiformuoja varvekliai.
Pavojus – ir dėl svorio
„Šis reiškinys pavojingas ne tik dėl aštraus ledo smaigalio, bet ir savo svorio. Net ir nedidelis varveklis, krisdamas iš aukštai, gali rimtai sužaloti praeivį – ledo sankaupos krinta staiga, be jokio perspėjimo“, – sakė V. Jerošenko.
Dėl to kyla reali grėsmė žmonių sveikatai, ypač pėsčiųjų zonose prie įėjimų, laiptinių, takų palei namus. Neretai nuo krintančio ledo nukenčia ir turtas – gali būti apgadinti automobiliai, stogeliai, balkonų elementai, latakai, fasado apdaila.
Be to, vanduo, tekėdamas nuo stogo, dažnai užšąla ant šaligatvių ir susidaro gana slidi danga, todėl padidėja rizika paslysti.
Gyventojams, pastebėjusiems pavojingai kabančius varveklius ar susidariusias sniego ir ledo sankaupas, patariama nebandyti jų šalinti patiems.