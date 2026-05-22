Lietuvos ūkininkų sąjunga turi naują vadovą

Kaip nurodoma LŪS „Facebook“ paskyroje, jis pakeis nuo 2021 metų balandžio šias pareigas ėjusį Raimundą Juknevičių.
Naujasis LŪS vadovas išrinktas penktadienį 40-ojo suvažiavimo metu.
Daliai šalies ūkininkų atstovaujančiai Lietuvos ūkininkų sąjungai (LŪS) nuo šiol vadovaus ligšiolinis organizacijos vicepirmininkas ir Pakruojo skyriaus pirmininkas Gedas Špakauskas.
Kaip nurodoma LŪS „Facebook“ paskyroje, jis pakeis nuo 2021 metų balandžio šias pareigas ėjusį Raimundą Juknevičių.
Naujasis LŪS vadovas išrinktas penktadienį 40-ojo suvažiavimo metu.
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