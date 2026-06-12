Lietuvos kredito unijų pelnas šiemet augo iki 3,7 mln. eurų

51 kredito unija uždirbo 3,9 mln. eurų pelną, o septynios patyrė 0,2 mln. eurų nuostolį, skelbia Lietuvos bankas (LB).
Tuo metu unijų palūkanų pajamos sumažėjo 4,9 proc. iki 23 mln. eurų, o išlaidos – 18,3 proc. iki 9,3 mln. eurų. Tai lėmė, kad sektoriaus grynosios palūkanų pajamos augo 7,1 proc. iki 13,7 mln. eurų.
Grynųjų paslaugų ir komisinių pajamos padidėjo ketvirtadaliu – iki 2,3 mln. eurų.
LB teigimu, nemažai įtakos rodikliams turėjo pokyčiai, susiję su kredito unija „Rato“, kuri, tapusi specializuotu banku, pasitraukė iš sektoriaus.
„Kredito unijos plečia paslaugų apimtį, ypač tai pastebima regionuose. Jos aktyviai veikia, teikdamos pagrindines paslaugas savo nariams, taip išlaikydamos bendruomeniškumą bei tapdamos vietos finansavimo šaltiniu“, – pranešime sakė LB Prudencinės priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.
Pirmąjį ketvirtį unijos savo nariams buvo suteikusios 1,34 mlrd. eurų paskolų – 2,8 proc. mažiau nei prieš metus, o atmetus „Rato“ poveikį – 4,2 proc. daugiau. Paskolos verslui augo 7,4 proc. iki 0,48 mlrd. eurų, gyventojams – 2,5 proc. iki 0,86 mlrd. eurų.
Indėliai ketvirčio pabaigoje siekė 1,4 mlrd. eurų – 4,2 proc. mačiau, o atmetus „Rato“ poveikį – 2,5 proc. daugiau.
„Rato“ unija pernai buvo antra pagal turtą, todėl jai pasitraukus sektoriaus turtas mažėjo 2,7 proc. ir ketvirčio pabaigoje siekė 1,8 mlrd. eurų.
Kredito unijų pajinis kapitalas nuo metų pradžios sumažėjo 4,5 proc. iki 77,7 mln. eurų, pašalinus „Rato“ įtaką – augo 3,2 proc. Tvarūs pajai, kuriais gali būti dengiami unijos nuostoliai, siekė 77,1 mln. eurų, arba 99 proc. pajinio kapitalo.
Pirmojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje veikė 58 unijos, vienijusios 166 tūkst. narių. Be pagrindinių būstinių, jos teikė paslaugas 71 padalinyje.
„Rato“ tapus specializuotu banku, persitvarkymą tęsia LTL Kredito unija ir „Saulėgrąža“.
BNS rašė, kad specializuoto banko licenciją „Rato“ Europos Centrinis Bankas suteikė pernai spalį.
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