 Lietuvoje veiks Europos kosmoso švietimo išteklių biuras

Lietuvoje veiks Europos kosmoso švietimo išteklių biuras

2026-06-15 10:15
BNS inf.

Lietuvoje veiks Europos kosmoso švietimo išteklių biuras (ESERO) – Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Europos kosmoso agentūra (EKA) pasirašė tai numatančią sutartį. 

<span>Lietuvoje veiks Europos kosmoso švietimo išteklių biuras</span>
Lietuvoje veiks Europos kosmoso švietimo išteklių biuras / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Pagal ją biuras Lietuvoje veiks iki 2028 metų, netrukus bus skelbiama programos vykdytojo atranka, o lėšos tam bus skiriamos iš Lietuvos įnašų agentūrai, pranešė ministerija.

„Bendradarbiavimo išplėtimas su Europos kosmoso agentūra padės mums rengti specialistus, kurių reikia sparčiai augančiam kosmoso sektoriui“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.

Anot pranešimo, šalies mokiniai galės galės dalyvauti įvairiose edukacinėse iniciatyvose, susitikimuose su kosmoso sektoriaus ekspertais, konkursuose ir projektuose, skirtuose pažinti kosmoso technologijas bei gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos disciplinas.

Be to, mokiniai ir studentai galės dalyvauti EKA švietimo programose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse.

ESERO veikia daugelyje Europos valstybių. Jos tikslas – pasitelkiant kosmoso tematiką didinti mokinių susidomėjimą STEAM disciplinomis bei suteikti mokytojams modernias ugdymo priemones.

Šiame straipsnyje:
Lietuva
Europos biuras
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išteklių biuras
Ekonomikos ir inovacijų ministerija

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