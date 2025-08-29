Lietuvius Graikija vilioja ne tik vasarą: ką verta žinoti keliaujantiems rudenį?

„Jau daugybę metų matome aiškią tendenciją – vis daugiau keliautojų, norinčių pratęsti vasarą, atranda Graikiją kaip puikią rudens kryptį. Čia vyrauja sausas klimatas, todėl vasariška šiluma tęsiasi ir įsibėgėjus rudeniui. Galima komfortiškai keliauti, tyrinėti istorinius miestus ar tiesiog ilsėtis prie jūros“, – kalbėjo Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.
Kelionių organizatoriaus atstovė dalijasi patarimais, padėsiančiais pasiruošti graikiškoms atostogoms.
Kreta – aktyviems ir ieškantiems įspūdžių keliautojams
Pasak I. Aukštuolytės, rudens mėnesiais saloje oras būna itin malonus – apie 25–28°C, o salos grožis ir gamta tampa dar patrauklesnės.
„Kelionė į Spinalongos salą ir Agios Nikolaos miestelį – puikus pasirinkimas rudeniui. Plaukimas laivu, pasakojimai apie salos praeitį ir pasivaikščiojimas jaukiame miestelyje su vaizdu į įlanką sukuria ypatingą atmosferą. O norintiems daugiau gamtos, rekomenduojama ekskursija į Samarijos tarpeklį, kur rudens spalvos ir gaivus oras paverčia žygį tikra meditacija“, – vardijo turizmo ekspertė.
Ji siūlo aplankyti ir Dzeuso urvą – vieną įdomiausių vietų saloje. O miesteliai, pavyzdžiui, Retimnas, Bali ar Agios Nikolaos, kviečia lėtai pasivaikščioti ir vietinėse tavernose įvertinti graikišką virtuvę.
Ruduo taip pat puikus metas vyno degustacijoms pietinėje Kretoje – apsilankius vietinėje vyninėje galima paragauti kretietiško vyno ir sužinoti apie jo gamybos tradicijas.
„Svarbiausia – mėgautis akimirkomis ir atostogauti lėtai, be skubėjimo. Kaip sako patys graikai – sige sige, lėtai lėtai. Tik taip galima pajusti tikrąją Kretos ramybę ir gyvenimo skonį“, – kalbėjo I. Aukštuolytė.
Rodas – šeimoms ir vandens pramogų mėgėjams
Iki pat spalio vidurio Rodas alsuoja vasariška šiluma – saulė čia šviečia beveik kasdien, o nuo jūros pučiantis vėjelis švelniai gaivina.
Saulėtas dienas Rodo saloje galima leisti Egėjo jūros skalaujamuose paplūdimiuose, pasivaikščioti Rodo ar Lindos senamiesčių gatvelėmis, kurios saugo senųjų laikų paslaptis.
„Rodo viešbučiai ypač pritaikyti ir šeimoms – vandens parkai, baseinai ir pramogos leidžia mėgautis atostogomis be rūpesčių. O smėlio paplūdimiai, tokie kaip Tsambika ar Faliraki, siūlo lėtai gilėjančią jūrą – idealu mažiesiems poilsiautojams. Taip pat verta aplankyti Rodo akvariumą, kur vaikai susipažins su jūrų gyventojais“, – siūlė I. Aukštuolytė.
Ji taip pat rekomenduoja nuvykti į Symi salą. Tai viena spalvingiausių Graikijos salų, garsėjanti pastelinių spalvų namais, jaukiu uostu ir ramybe. Rudens metu čia mažiau turistų, todėl galima lėtai pasivaikščioti pakrante, paragauti vietinių jūros gėrybių ir pasimėgauti vaizdais, kurie atrodo tarsi iš atviruko.
Korfu – ieškantiems žalumos ir dar švelnesnio klimato
Korfu saloje temperatūra rugsėjį svyruoja apie 25°C, tai puikus metas ne tik pasimėgauti paplūdimiais, bet ir leistis į pažintines išvykas.
„Aplankykite Achileono rūmus, Paleokastritsa pakrantę, Kerkyros miestą, kur senamiestis, Šv. Spiridono bažnyčia ir Listono promenada rudens ritmu kviečia pasivaikščioti ir pasimėgauti vietine atmosfera“, – kalbėjo „Tez Tour“ atstovė.
Ieškantiems gamtos ir jūros, rekomenduojama ekskursija į Albaniją, čia aplankomas Butrinti archeologinis draustinis ir Sarandos miestas.
Peloponesas – smėlio paplūdimių ir gamtos mylėtojams
I. Aukštuolytė pastebi, kad ši Graikijos dalis išsiskiria kalnuotu reljefu, o rugsėjį čia būna mažesnis turistų srautas, tad vyrauja ramybė.
„Verta aplankyti Mystras – viduramžių miestą kalnuose. Mega Spileo vienuolynas taip pat siūlo įspūdingus vaizdus, o Nafplijo senamiestis su siaurais skersgatviais ir kavinių terasomis leidžia mėgautis atostogomis be skubėjimo”, – pasakojo kelionių organizatoriaus atstovė.
Saulės mėgėjai įvertins ir baltus Peloponeso smėlio paplūdimius, kurie driekiasi ilgus kilometrus. Ramybės ieškotojams patiks ilgas ir nuošalus Voidokilia ar kopų apsuptyje įsikūręs Simos paplūdimys, o tiems, kurie trokšta šurmulio ir kurortinių linksmybių, puikiai tiks Selintsa ar Valtaki paplūdimiai.
