Kalėdinės svajonės: apklausa rodo, kad 86 proc. žmonių norėtų po eglute rasti kelionę

„Pastebime aiškią tendenciją – vis daugiau žmonių per Kalėdas nusprendžia padovanoti kelionę. Gruodžio pabaigoje klientai išnaudoja gautas premijas, santaupas ir ieško prasmingų dovanų sau ir artimiesiems“, – kalbėjo Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ rinkodaros ir ryšių su visuomene skyriaus vadovė.
Kelionių įspūdžiai – svarbesni už daiktus
Remiantis „Point.me“ tyrimo duomenimis, net 86 proc. žmonių teigia, kad labiau norėtų gauti kelionę nei materialų daiktą. Be to, dauguma apklaustųjų – net 72 proc. – pirmenybę teiktų dovanų kuponui, kurį jie galėtų panaudoti viešbučiams, skrydžiams ir kitoms turistinėms paslaugoms.
Tyrimas taip pat atskleidžia, kad net 95 proc. respondentų pasirinktų verslo klasės bilietą vietoje prabangaus dizainerių kurto daikto. Dar 83 proc. jų mieliau gautų ekonominės klasės bilietą, o ne brangų elektronikos daiktą, pavyzdžiui, nešiojamąjį kompiuterį.
„Žmonės vis dažniau renkasi patirtis vietoje materialių dovanų, o kelionės tampa svajonių pasirinkimu. Kelionė – tai dovana, kuri sukuria prisiminimus, leidžia patirti naujų įspūdžių, pabėgti nuo kasdienybės“, – teigė I. Aukštuolytė.
Kur lietuviai keliauja per šventes?
Pasak kelionių organizatoriaus atstovės, gruodžio pabaiga virsta planų įgyvendinimo mėnesiu – žmonės ne tik perka kelionių kuponus, bet ir rezervuoja šventines išvykas, kad Kalėdas ar Naujuosius sutiktų svetur.
„Šventiniu sezonu lietuviai aktyviai ieško galimybių pabėgti nuo šalčio ir pasimėgauti šiluma. Populiariausios kryptys yra tos, kuriose galima atsipalaiduoti prie jūros ir mėgautis maloniu klimatu“, –pastebėjo I. Aukštuolytė.
Egiptas jau daugelį metų išlieka absoliutus žiemos sezono favoritas, sako ji. Sausas klimatas, turtinga istorija, savita kultūra ir išpuoselėtos viešbučių teritorijos su pramogomis vaikams prisideda prie šios krypties universalumo – Egiptas patrauklus ir šeimoms, ir senjorams dėl sąlyginai trumpo skrydžio.
Tenerifė šventiniu laikotarpiu taip pat yra itin mėgstama dėl saulės, jūros ir patogių tiesioginių skrydžių.
„O tie, kurie nori šventes sutikti ypatingai, renkasi Dubajų – Jungtiniuose Arabų Emyratuose Naujuosius metus lydi įspūdingi fejerverkai, šventinė pompastika ir vakarėliai prie garsiojo Dubajaus fontano“, – pristatė „Tez Tour“ atstovė.
Po šventinio šurmulio vilioja kalnų viršūnės
Pasibaigus šventiniam laikotarpiui, darbinę rutiną lietuviai išmaino į snieguotas kalnų viršūnes, kur laukia aktyvus poilsis ir įspūdingi vaizdai.
„Kai šventinis šurmulys atslūgsta, Austrijos slidinėjimo kurortai tampa prioritetu ne tik sporto entuziastams, bet ir tiems, kurie nori pasimėgauti kalnų peizažu ir aktyviu poilsiu. Tai puikus būdas atsisveikinti su per šventes priaugtais kilogramais ir pasisemti energijos naujiems metams“, – sakė I. Aukštuolytė.
Keliautojų apklausą atliko turizmo platforma „Point.me“ Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Naujausi komentarai