„Via Lietuva“ užmojuose – aplinkkelis ties poligonu

Skelbiama, kad pietrytinis Jonavos aplinkkelis rytinėje pusėje prasidės nuo tilto per Nerį, ties Skaruliais, ir tęsis piečiau šio kelio maždaug iki Šveicarijos kaimo Jonavos rajone, kur vėl susijungs su magistraliniu keliu.
„Jonavos pietrytinis aplinkkelis – svarbi karinio mobilumo jungtis, užtikrinsianti sklandų NATO sąjungininkų karinės technikos judėjimą aplink šalia esantį Ruklos poligoną. Aplinkkelis svarbus tiek šalies verslo plėtrai, tiek gyventojų patogumui, todėl tikimės, kad šio dvigubos paskirties – civilinės ir karinės – projekto įgyvendinimui bus skirtas tikslinis finansavimas iš karinio mobilumo lėšų“, – pranešime cituojamas „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Pasak bendrovės, naujai tiesiamame ruože suplanuota įrengti dvi naujas žiedines sankryžas, du viadukus, tunelį po esamu geležinkeliu, požeminę pėsčiųjų perėją.
Įgyvendinant projektą, taip pat ketinama rekonstruoti Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožą ir du ruožus rajoniniuose keliuose Aleksandrinė–Šveicarija bei Jonava–Meškoniai.
