„Via Lietuva“ praneša apie Kauno Islandijos plento rekonstravimo darbus: planuose – trečias etapas

Pagal „Via Lietuva“ su UAB „Gevalda“ pasirašytą sutartį, viadukas per Jonavos gatvę ir tiltas per Nerį (kairėje pusėje), esantys automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,5–99,8 km turi būti sutvarkyti per 14 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Darbų sutarties vertė – 6,2 mln. Eur be PVM. Planuojama, kad darbai bus baigti iki 2027 m. trečio ketvirčio.
„Pradedame paskutinio, ketvirtojo, tilto per Nerį ir Jonavos g. viaduko remontą. Tai – dar vienas didelis žingsnis, kad tiek Kauno gyventojams, tiek visiems kitiems vairuotojams būtų mažiau spūsčių keliuose ir taupomas eismo dalyvių laikas. Su šiuo projekto įgyvendinimu bus baigtas antras Islandijos plento pertvarkymo etapas – sutvarkyti visi keturi tiltai per Nerį bei jau pradėtas ir trečiasis – rengiami automagistralės ruožo ties Biruliškėmis projektiniai pasiūlymai“, – kalbėjo „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Islandijos plentas – vienas intensyviausių eismo ruožų, kuriame per parą eismo intensyvumas kartais siekia iki 75 tūkst. transporto priemonių, todėl anot „Via Lietuva“ vadovo, toks ruožas reikalauja ypatingų sprendinių, kurie sudarytų patogias ir saugias sąlygas transporto srautų judėjimui.
Remontuojant tiltą ir viaduką, bus įrengiamos naujos atramos, perdanga, asfalto danga, apsauginiai atitvarai, turėklai, šlaitiniai laiptai, tilto hidroizoliacija, sutvarkytos vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos, sutvirtinti šlaitai, įrengtas apšvietimas. Po viaduku planuojama įrengti naują atraminę sienutę.
Toliau tęsiant Islandijos plento rekonstravimą, taip pat pasirašyta sutartis dėl paskutinio, trečio etapo magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 93,5 iki 99,3 km rekonstravimo projektinių pasiūlymų parengimo.
Trečiuoju etapu planuojama rekonstruoti esamą dviejų lygių sankryžą ties Biruliškėmis (95,5 km), pertvarkyti numatytame kelio A1 ruože kelio juostų skaičių. Projektinių pasiūlymų rengimo metu bus vertinamas pėsčiųjų viadukų ties 97 km ir 99 km rekonstravimo poreikis, sprendžiami vandens nuvedimo, triukšmo mažinimo, eismo saugos klausimai.
Projektinius pasiūlymus rengia viešąjį pirkimų konkursą laimėjusi UAB „SRP Projektas“. Sutarties vertė – beveik 820 tūkst. Eur be PVM. Pagal sutartį, rekonstravimo projektinių pasiūlymų parengimo darbai bus baigti iki 2027 m. gegužės mėn. Baigus projektinių pasiūlymų rengimo etapą, bus skelbiamas viešasis pirkimas projektavimo ir rangoms darbams atlikti. Visą projektą planuojama įgyvendinti iki 2029 m. pabaigos.
Primename, kad pirmas Islandijos plento projekto etapas baigtas 2020 m. vasarą – kapitaliai suremontuotas kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožas nuo Kleboniškio tilto iki Sargėnų sankryžos (100,5–101,7 km). Ruožas buvo išplatintas iki 10 eismo juostų, papildomai įrengtos greitėjimo ir lėtėjimo juostos, įrengta atraminė siena, daugiau nei 1 km ilgio triukšmo užtvara kairėje kelio A1 pusėje.
Įgyvendinus visą Islandijos projektą, bus atskirti eismo srautai, t. y. tranzitinis transportas bus atskirtas nuo vietinio transporto, padidins eismo pralaidumą ir saugumą, bet ir padės sutaupyti daugybę valandų dabar prarandamo laiko spūstyse.
