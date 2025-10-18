„Lidl“ apsipirkti verta: dar labiau sumažintos daugiau nei 100 kasdienių produktų kainos

„Kad kasdienis apsipirkimas „Lidl“ būtų dar palankesnis, sumažinome kainas būtiniausioms ir labiausiai pirkėjų vertinamoms prekėms – kruopoms, konservams, padažams, šokoladui ir kitoms kasdienio vartojimo gėrybėms. Kainos taip pat sumažintos prekėms, kurios ypač aktualios ir pirkėjų perkamos rudens, žiemos sezonais – viso daugiau nei 100 prekių, kurias bus galima įsigyti dar pigiau. Tai ne tik mūsų pažadas, bet ir konkretus žingsnis, patvirtinantis, kad „Lidl“ išlieka vieta, kur žmonės randa geriausias kainas savo svarbiausių prekių krepšeliui“, – sakė „Lidl Lietuva“, taip pat „Lidl“ bendrovių Latvijoje ir Estijoje bakalėjos prekių ir akcijų padalinio vadovė Ilona Čiužienė.
Kainos sumažintos tokioms prekėms, kaip pavyzdžiui, „Freshona“ konservuotiems žaliesiems žirneliams, kurių kaina tik 0,46 Eur, „Golden Sun“ ilgagrūdžiams ryžiams, kuriuos dabar galima įsigyti už 0,59 Eur, 250 g maltai „Gimoka“ kavai, kurios kaina – vos 0,99 Eur ir daugeliui kitų prekių.
Kainos sumažintos ir „Lidl“ asortimente esantiems saldumynams, pavyzdžiui, šokoladams. Užtikrinti žemas jų kainas „Lidl“ padeda tai, jog daugelis privataus prekės ženklo pagamintų šokoladų yra gaminami būtent pačiai įmonių grupei priklausančiame šokolado fabrike.
„Kintančios žaliavų kainos daro įtaką ir galutinei šokolado bei jų gaminių kainai parduotuvių lentynose. Didžiąją dalį mūsų asortimento, kuriam yra naudojama kakava, įskaitant ir šokoladą bei kitus šokoladinius saldumynus, sudaro mūsų privačių prekės ženklų produkcija. Būtent tai mums padeda savo pirkėjams pasiūlyti geriausią kainos ir kokybės santykį rinkoje. Užtikrinti geras kainas mums padeda ir įmonių grupės turimas šokolado fabrikas, kuriame gaminame dalį savo produkcijos, naudojant kakavą. Skiriame didelį dėmesį ir tvarumui, todėl jau nuo 2022 finansinių metų pabaigos naudojame tik tvariau užaugintą kakavą, turinčią „Fairtrade“, „Rainforest Alliance“ arba ES ekologinio žemės ūkio sertifikatą. O Lietuvos tiekėjų produktams – sūreliams, ledams, sausainiams – jau nuo 2021 metų pradžios naudojame tik sertifikuotą kakavą“, – akcentavo „Lidl Lietuva“ atstovė.
„Lidl“ kainas sumažino įvairiam šokolado asortimentui – pirkėjai pigiau gali įsigyti juodą, pienišką, baltą, įvairius šokoladus su riešutais ir kitais įdarais. Pasak I. Čiužienės, dėmesys žemai šokoladų kainai ypatingai skiriamas rudens bei artėjančios žiemos sezonais, kadangi šaltuoju sezonu šokoladas tampa dar populiaresnis tarp pirkėjų pasirinkimų nei, pavyzdžiui, vasarą, todėl prekybos tinklas nori atliepti pirkėjų poreikius ir užtikrinti žemą kainą.
Daugiau prekių dar mažesnėmis kainomis klientai gali rasti „Lidl“ kainų leidiniuose, taip pat parduotuvių lentynose, kur visi produktai jau yra nurodyti su žemesne kaina.
Žemų kainų garantas – privatūs prekių ženklai
Pasak „Lidl Lietuva“ atstovės, mažesnes kasdienių ir kitų prekių kainas lemia ir išskirtinis dėmesys privačių prekės ženklų produkcijai.
„Privačių „Lidl“ prekės ženklų produktai kainuoja mažiau todėl, kad pirkėjams nebereikia mokėti nei už jų reklamą, nei pakuotę ar kitaip išgarsintą vardą. Daugelis mūsų privačių prekės ženklų produktų yra gaminami tose pačiose gamyklose Lietuvoje ar užsienyje, kaip ir žinomų prekės ženklų. Todėl jie gali būti tokios pačios ar itin panašios sudėties bei kokybės, bet už gerokai mažesnę kainą. Tą ir įvertina mūsų klientai“, – teigė I. Čiužienė.
Žemų kainų prekybos tinklo veiklos modelis lemia klientams jau atrinktą kokybiškų ir pamėgtų prekių asortimentą. Tuo pačiu lemia mažesnes kainas, o privačių prekės ženklų produktai, yra vienas svarbiausių veiklos elementų. „Lidl“ reikšmingai prisidėjo prie privačių prekės ženklų išpopuliarėjimo Lietuvoje, lygiai taip populiarūs jie yra ir tokiose šalyse kaip Šveicarija, Belgija ar Vokietija.
Dideli užsakymų mastai – žemesnė kaina
Žemą kainą padeda užtikrinti ir prekybos tinklo efektyvi tiekimo grandinė – dalis produktų yra užsakomi tūkstančiams parduotuvių visame pasaulyje.
„Tarptautinė „Lidl“ veikla apima daugybę parduotuvių įvairiose šalyse. Didelis užsakymų mastas sumažina vieno produkto savikainą, todėl pirkėjams galime pasiūlyti produktus, kurie išsiskiria aukšta kokybe ir patrauklia kaina. Mes dirbame su tarptautiniais tiekėjais ir reikalaujame, kad jie laikytųsi griežtų kokybės standartų. Tai leidžia mūsų pirkėjams rinktis privačius prekės ženklus, žinant, kad jie gauna patikrintą ir patikimą produktą“, – pasakojo Ilona Čiužienė.
Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
