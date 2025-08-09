Konfliktas su „Pienas LT“

Anot jos, į kainodaros taisykles galimybė anuliuoti sukauptas lėšas įtraukta po to, kai bendrovė informavo apie tiekimo stabdymą, todėl sprendimą apskundė teismui. Tuo metu „Pienas LT“ valdybos pirmininkas Petras Viršilas tikina, kad visi sprendimai buvo priimti bendru narių sutarimu ir jokių skolų bendrovei „Berčiūnai“ kooperatyvas neturi.
Nutraukė tiekimą
O. Puronaitės teigimu, apie planus nustoti tiekti pieną jos vadovaujama bendrovė pranešė 2025 m. vasarį, o balandį „Pienas LT“ kainodaros aprašo atnaujintoje redakcijoje atsirado punktas – galimybė anuliuoti sukauptas sumas, jei pieno tiekimas nutraukiamas. Pasak jos, tuo laikotarpiu bendrovė „Berčiūnai“ buvo sukaupusi 98 tūkst. eurų lojalumo priedų, kurie turėjo būti išmokėti pagal anksčiau galiojusias tvarkas.
„Dar 2019 m. kooperatyvui atėjo sunkūs laikai ir tada visi nariai nusprendė padėti. Nutarta, kad 2 centai nuo litro bus skolinami kooperatyvui kaip beprocentinė paskola – dabar vadinama lojalumo priedais. Tai reiškia, ūkininkams laikinai bus mokama mažesnė kaina, sulaikant tam tikrą dalį pinigų“, – sakė O. Puronaitė.
„Buvo aptarta, kad rinkai susiklosčius palankiau, bus ieškoma galimybių tą įsiskolinimą mažinti, tačiau nebuvo jokių kalbų, kad nutraukus tiekimą įsiskolinimas būtų anuliuotas. Prisidėdami tais dviem centais tikėjome, kad pinigai sugrįš ir kartu sukursime kažką tvaraus ne tik savo ūkiuose, bet ir bendrai“, – pridūrė ji.
O. Puronaitė pasakojo, kad paskolinta kainos dalis, priklausomai nuo situacijos, buvo išmokama pilnai, dalinai arba atidedama kaupimui ir ūkininkų nepasiekdavo.
„Pavyzdžiui, jei rinkos kaina yra 430 eurų už toną, tai mums sumokama 410 eurų už toną. Tie 20 eurų atidedami ir tampa tarsi beprocentine paskola. Pradžioje viskas veikė gerai, gaudavome ir aiškias ataskaitas, tačiau esminiai pokyčiai prasidėjo pastaruosius dvejus metus, kuomet pasikeitė kooperatyvo vadovybė ir ėmė prastėti mikroklimatas“, – sakė pašnekovė.
Jos teigimu, atėjus metui atlikti galutinį atsiskaitymą, ataskaitoje buvo pastebėta, kad priedas anuliuotas. Pašnekovė pabrėžė, kad aptariant pasitraukimo sąlygas apie pinigų anuliavimą nebuvo kalbama.
„Raštu užklausėme, koks visgi mūsų likutis, ir kiek buvo priskaičiuota, kodėl anuliuota. Gavome atsakymą, kad gegužės 15 d. likutis yra nulis ir tai, švelniai tariant, yra nekorektiška iš kooperatyvo pusės, nes iš tiesų ši suma turėjo būti virš 98 tūkst. eurų“, – teigė O. Puronaitė.
Ginčą spręs teisme
ŽŪB „Berčiūnai“ vadovės teigimu, tolimesnė ginčo eiga jau perkelta į teismą. Bendrovė pateikė ieškinį ir imasi teisinių veiksmų, savo sukauptoms lėšoms atgauti. Savo ruožtu kooperatyvo „Pienas LT“ vadovybė kito sprendimo kelio irgi nemato, valdybos pirmininko Petro Viršilo teigimu, kooperatyvas kaltinimų nepripažįsta, todėl tikisi sulaukti teismo išaiškinimo.
„Norime aiškiai pabrėžti, kad „Pienas LT“ su visais savo nariais atsiskaito pagal vieningą Kooperatyvo visuotiniame narių susirinkime patvirtintą tvarką. ŽŪB „Berčiūnų“ atstovė puikiai žino šias taisykles – ji buvo aktyvi narė, priklausė Kooperatyvo Stebėtojų tarybai ir dalyvavo priimant sprendimus. Tokia pati tvarka taikoma visiems nariams be išimčių. Nesame skolingi, o kilusius nesusipratimus, tikime, išspręs teismas“, – pažymėjo P. Viršilas.
Savo ruožtu, O. Puronaitė patikina, jog visuotiniuose susirinkimuose nebuvo kalbama apie lėšų nusavinimą.
„Mums net minties nekilo tokių klausimų klausti, nes susitarimas atrodė tvarkingas – nariai skolina, o vėliau sulaikytas lėšas atgauna. Apie pinigų anuliavimą, nusprendus trauktis iš kooperatyvo nebuvo jokių kalbų“, – pabrėžė pašnekovė.
O. Puronaitės teigimu, šiuo metu sudarytos sąlygos kelia grėsmę ir kitiems nariams, mat, pasak jos, norėdami pasitraukti iš kooperatyvo ir pradėti veiklą savarankiškai, jie prarastų kauptas lėšas.
„Noriu išnešti žinutę kitiems nariams, nes tai, kas vyksta, apriboja konkurenciją, ūkininkų galimybę rinktis palankesnes sąlygas ir veikti konkurencingoje rinkoje. Nuostoliai, pasitraukus iš kooperatyvo, dažnam ūkiui būtų reikšmingi,“ – atskleidė ji.
Ministerija – nesikiša
Paklausta apie galimus konkurencinius pažeidimus, Konkurencijos tarybos Konkurencijos politikos grupės vadovė Eglė Malonytė pažymi, kad kol kas joks skundas nebuvo gautas, todėl komentuoti situaciją – sudėtinga.
„Iš matomos pirminės informacijos galime daryti prielaidą, kad ginčas yra susijęs su dviejų ūkio subjektų sutartiniais santykiais, kurių metu kilę nesutarimai turėtų būti sprendžiami civiline tvarka teisme, ką bendrovė ir ketina daryti. Taigi, šiuo metu neturime informacijos, kuri leistų preliminariai vertinti, kad ginčo objektu tapę įmonių santykiai yra susiję su Konkurencijos tarybos kompetencijos sritimis“, – teigė E. Malonytė.
Žemės ūkio ministerija nuo vertinimo atsiribojo, teigdama, kad tai nėra jų kompetencija. Analogišką atsaką pateikė ir Žemės ūkio agentūros, kuri atsakinga už kooperatyvų priežiūrą ir prekybos praktikas žemės ūkio sektoriuje, Komunikacijos ir bendradarbiavimo skyriaus vedėja Aistė Kanevičienė. Anot jos, tokio pobūdžio konfliktai taip pat nėra agentūros sritis.
„Vykdydama veiksmus, susijusius su nesąžiningos prekybos praktika, agentūra prižiūri, ar neatliekami draudžiami veiksmai, nurodyti Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo 4 straipsnyje“, – teigė A. Kanevičienė.
„Stebima, ar nevėluojama atsiskaityti už produktus, ar vienašališkai nekeičiamos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos ir pan. Pažymėtina, kad agentūra nevertina civilinių teisinių santykių, kurie nesusiję su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu pagal įstatymo taikymo sritį“, – pridūrė ji.
Pasak institucijų, šioje situacijoje be abipusio susitarimo lieka nebent teisinis kelias. Savo ruožtu, O. Puronaitė įsitikinusi, jog po susitarimo atlikti pakeitimai negali turėti įtakos ankstesnių susitarimų sąlygoms, todėl tiki, jog bendrovės „Berčiūnai“ pradėti teisminiai procesai sukurs precedentą kitiems kooperatyvo nariams.
ELTA primena, kad kiek anksčiau kooperatyvui „Pienas LT“ pieną nustojo tiekti ir kai kurios kitos didelės žemės ūkio bendrovės: „Okainiai“, „Lytagra“, „Pauliukai“. Stambūs tiekėjai nebuvo patenkinti kooperatyvo siūlomomis kainomis.
