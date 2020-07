„Kautra“: atnaujinus veiklą po karantino, daugiausiai keleivių traukia į pajūrį

Per mėnesį, kai keleivių vežimo bendrovė „Kautra“ informavo atnaujinusi 95 proc. savo tarpmiestinio pervežimo reisų, akivaizdu, kaip pasikeitė keliautojų įpročiai, kurios kryptys atsigavo greičiau, kurių reisų dar laukiama.

„Bandome į situaciją žiūrėti pozityviai. Džiugu, kad neliko apribojimų kelionėms autobusais. Tačiau ne taip pozityviai nuteikia pasikeitę gyventojų įpročiai. Vyresni keleiviai išlieka mažiau mobilūs. Daugiau žmonių įsisavino nuotolinį darbą ar mokslą. Deja, mūsų darbui tai atsiliepia neigiamai. Kol kas į autobusus sugrįžo du trečdaliai keleivių, jei lyginsime su praėjusiais metais keliavusių žmonių skaičiumi“, – sakė „Kautros“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas.

Pavasarį tik atnaujinus tarpmiestinį susisiekimą, anot vežėjų, populiariausi maršrutai buvo į sostinę. Dabar situacija keičiasi – reisai į sostinę sunkiausiai sugrįžta į prieš metus buvusią situaciją.

„Tai stebina, nes po karantino Vilniaus kryptis buvo pirmaujanti. Vis tik reisų buvo mažiau, konkurencija taip pat buvo mažesnė. Siejame tai ir su sumažėjusia studijų, mokslų apimtimi. Kalbu ne tik apie studentus, bet ir įvairių kursų, tobulinimosi programų dalyvius. Dabar didžiajai daliai ugdymosi persikėlus į nuotolinį mokymą, šių keleivių bent laikinai netekome. Jaučiame, kad žmonių, įmonių įpročiai pasikeitė“, – minėjo L. Skardžiukas, pridūręs, kad po karantino keleivių mažiau vyksta taip pat Šilalės, Skuodo ar Joniškio kryptimis.

Pasak vežėjų atstovo, daugiausiai keleivių šiuo metu keliauja pajūrio link. Tad į pajūrį autobusų eismas organizuojamas tokiomis pat apimtimis, kaip ir 2019 metų vasarą.

„Kautros” generalinis direktorius Linas Skardžiukas. „Kautros“ nuotr.

„Važiuojame tiek pat reisų, kaip ir pernai, autobusai važiuoja tokie patys. Kad ir štai, į Nidą keliauja dviaukštis autobusas. Vis tik keleivių skaičius neatitinka praėjusių metų. Nors pasiūla yra tokia pati, keleivių sulaukiame apie 80 proc., lyginant su tuo, kas buvo praėjusį sezoną“, – sakė jis.

Vežėjų teigimu, po karantino pasikeitė ir bilietų pirkimo tendencijos – keleiviai rečiau perka bilietus kasose. Internetinės bilietų prekybos skaičiai grįžta į įprastas vėžes.

„Pardavimai bilietų kasose atsigauna sunkiai. Jei procentais, tai būtų apie 55 proc. iki tol buvusių pardavimų stotyje. Elektroninė prekyba tarpmiestiniais bilietais, galima sakyti, sugrįžo į įprastus skaičius – svyruoja tarp 90-100 proc., lyginant su praėjusių metų duomenimis. Deja, to negalėčiau pasakyti apie tarptautinį susisiekimą – kol kas internetu parduodama apie 20 proc. bilietų, lyginant su pernykšte vasara. Tam įtakos turi vis dar ribojamas keliavimas tarp šalių, žmonių atsargumas. Manau, kad keleiviai per karantiną pakeitė savo įpročius. Juos kiek paveikė ir viešoje erdvėje girdimas skatinimas įsigyti prekes ar paslaugas internetu, vengti atsiskaitinėjimo grynaisiais. Taip pat prie didesnio pirkimo internetu neabejotinai prisidėjo ir mobiliosios programėlės autobusubilietai.lt atsiradimas“, – kalbėjo Kauno autobusų stoties vadovė Laima Pakusienė.

ELTA yra skelbusi, kad, pavasarį atnaujinę darbą, „Kautros“ vežėjai tikėjosi, jog iš pradžių siuntų pervežimas leis bendrovei vėl „atsistoti ant kojų“.

„Pradžioje tikrai buvo daugiau siuntų nei keleivių. Į autobusus šiuo metu sugrįžo du trečdaliai keleivių, tuo metu siuntų apimtys dabar yra pasiekusios 90 proc. apimčių, lyginant su buvusiomis pernai. Karantinas, be abejo, padarė žalos – reikėjo susigrąžinti klientus, kuriuos praradome per kelias savaites, kuomet buvome sustabdę darbą. Šiuo metu terminalai visoje šalyje yra atnaujinę darbą, padaugėjo ir atsiskaitymų kortelėmis. Klientai taip įprato per karantiną, tokia atsiskaitymo forma ir liko“, – sakė „Siuntos autobusais“ vadovė Indrė Ūsaitė-Šlenderienė, pridūrusi, kad vasaros metu viena iš populiariausių siuntų yra dviračiai.

Anot „Kautros“ bendrovės marketingo vadovo Mindaugo Sakalausko, vežėjai pakankamai atsakingai rūpinasi savo keleivių apsauga nuo galimo užsikrėtimo pavojingu virusu. Autobusai ir toliau yra dezinfekuojami bei vėdinami prieš kiekvieną reisą ir po jo. Autobusuose prie įėjimo durų keleiviams sumontuoti dezinfekatoriai.