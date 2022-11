Kaune atidaryta dar viena atnaujinta „Iki“ parduotuvė: investicijos siekia daugiau nei 0,9 mln. eurų

„Norime savo pirkėjams suteikti kuo geresnę apsipirkimo patirtį ir galimybes įsigyti visų būtinų produktų moderniose „Iki“ parduotuvėse. Rekonstruojamose parduotuvėse, kad jos būtų patogios ir išpildytų visus pirkėjų lūkesčius, kruopščiai formuojame ir plečiame asortimentą, kuriame gausu šviežių aukščiausios kokybės produktų. Taip pat „Iki“ diegiame tvarumo sprendimus, įrengiame savitarnos kasas“, – sakė Lina Muižienė, prekybos tinklo „Iki“ vykdomoji direktorė.

533 kv. m prekybinio ploto „Iki“ parduotuvėje Kaune pakeistas prekių išdėstymas, kad pirkėjai jas rastų greitai ir patogiai, taip sutrumpinant apsipirkimo kelionę. Be to, tris kartus per dieną parduotuvėje yra kepama šviežia duona ir bandelės, prekiaujama šviežiomis daržovėmis ir vaisiais.

Mėgstantiems greitą apsipirkimą atnaujintoje „Iki“ parduotuvėje Kaune įrengtos net 4 „IKI Bitutė“ kasos, veikia ir 1 paprasta kasa. Lankytojams parduotuvė atvira kasdien nuo 8 iki 21 val.

Atnaujintoje „Iki“ parduotuvėje įdiegtas LED apšvietimas ir atnaujinta šaldymo įranga. Rekonstruojamose ir naujose „Iki“ parduotuvėse diegiami tvarumo sprendimai itin prisideda prie energijos taupymo. Įdiegus tvaresnį LED apšvietimą vienoje parduotuvėje sutaupoma maždaug 40–50 proc. elektros sąnaudų apšvietimui, atsižvelgiant į parduotuvės dydį. Pakeitus LED apšvietimą ir įdiegus išmanią pastato valdymo sistemą, sutaupoma dar nuo 15 iki 20 proc. energijos apšvietimui. O pakeitus šaldymo įrangą į modernesnę ir tvaresnę, energijos suvartojimas sumažėjo iki 48 proc.

Prekybos tinklą „Iki“ šiuo metu sudaro 234 parduotuvės, kulinarijos gamybos centras bei trys regioninės kepyklos. Nuolat naujoves diegiantis prekybos tinklas kartu su „Pixevia“ Vilniuje atidarė ir pirmąją autonominę parduotuvę su „Iki“ prekės ženklu. Tai pirmoji tokia parduotuvė Lietuvoje ir Šiaurės šalyse. Prekybos tinkle dirba beveik 6 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas „Iki“ taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ bei nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.