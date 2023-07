Kasdienės augintinių priežiūros ABC: specialistai dalijasi svarbiausiais patarimais

Prekybos tinklo „Senukai“ ekspertai dalijasi kasdienės augintinių priežiūros patarimais ir pasakoja, kokie požymiai rodo rimtesnes gyvūno sveikatos problemas.

Nepamirškite maisto papildų

Augintiniams, kaip ir žmonėms, reikalinga subalansuota mityba. Spęsdami, kokį maistą pirkti savo augintiniams, šeimininkai turi užtikrinti, kad augintiniai gautų reikiamą baltymų, angliavandenių, riebalų, vitaminų ir mineralų kiekį, būtiną jų augimui, energijos lygio palaikymui, imuninės sistemos veiklai ir bendrai sveikatai.

Ekspertai pastebi, kad dažniausiai subalansuota mityba patenkina augintinio mitybos poreikius, tačiau siekiant optimalaus rezultato, rekomenduojami ir maisto papildai.

Papildai gyvūnams būna įvairių formų – tabletės, kramtomieji skanukai, milteliai ir skysčiai. „Senukų“ duomenimis, fizinėse ir elektroninėje parduotuvėje klientai dažniausiai domisi papildais šunų kaulams ir sąnariams bei kailiui ir odai, o auginantys kates linkę pirkti vitaminus, skirtus palaikyti tinkamai širdies veiklai.

Ypač svarbu suprasti, kad maisto papildai ir vitaminai negali pakeisti subalansuotos mitybos. Rekomenduojame kreiptis į veterinarijos gydytoją, kad šis patartų, kokia dieta ir papildai labiausiai atitinka konkrečius jūsų augintinio poreikius.

Kailis – augintinio sveikatos atspindys

Augintinio odos ir kailio būklė tiesiogiai priklauso nuo jo mitybos ir bendros sveikatos būklės. Per didelis šėrimasis, odos išsausėjimas, niežėjimas ar paraudimas – šie simptomai gali pranešti apie rimtesnes augintinio sveikatos problemas.

Paprasčiausia priemonė, padėsianti užtikrinti sveiką augintinio kailį – reguliarus šukavimas. Anot specialistų, norint, kad gyvūno kailis nesiveltų bei nesiformuotų sąvėlos, ilgakailius augintinius šukuoti reikėtų kasdien, o vidutinio ir trumpo kailio gyvūnus pakanka pašukuoti 1–2 kartus per savaitę. Šukavimas taip pat padeda pašalinti nešvarumus, gerina kraujo apytaką bei paskirsto natūralius odos aliejus – taip kailis išlieka sveikas ir blizgantis.

Gyvūnams skirtos šukos ir šepečiai skirstomi pagal kailio rūšį. Trumpaplaukiams augintiniams šukuoti tinka guminė šukavimo pirštinė, grėbliukas ar šukos trumpais dantukais. Tankesniam, storesniam kailiui tiks retesni dantukai, plonesniam – tankesni.

Ilgaplaukių šunų kailio priežiūrai puikiai tinka vieliniai šepečiai, pagaminti iš itin tankių ir plonų vielučių – jais patogu šukuoti susivėlusias vietas, pašalinti iš kailio nešvarumus.

Augintiniams būtinos maudynės

Gyvūnus patartina maudyti kartą per 3–4 mėnesius. Jei jūsų augintinis praleidžia itin daug laiko lauke – jį maudyti reikėtų dažniau, maždaug kas 6 savaites. Svarbu atminti, kad per dažnas maudymas gali sutrikdyti kailio apsaugines funkcijas ir išsausinti odą.

Renkantis priemonės maudynėms, „Senukų“ ekspertai rekomenduoja rinktis šampūnus ir kondicionierius, pagamintus naudojant tik natūralius ingredientus, kadangi augintinių oda yra plonesnė, tad kartu ir jautresnė.

Specialistai įspėja – nenaudokite žmonėms skirtų plaukų priežiūros priemonių, beveik visos jos yra rūgštinės, o tiek kačių, tiek šunų oda yra šarminės terpės. Maudydami augintinį savo šampūnu išbalansuojate jo odos PH lygį, oda tampa pažeidžiama išoriniams dirgikliams ir bakterijoms.

Akių ir ausų priežiūra – taip pat svarbi

Gali atrodyti, kad augintiniai akių bei ausų švara pasirūpina patys. Tačiau, keičiantis šunų gyvenimo įpročiams ir praleidžiant vis daugiau laiko uždarose patalpose, gyvūnų akių ir ausų higiena turi padėti pasirūpinti šeimininkai.

Miego metu gyvūno akys valosi pačios, o vidiniuose kampučiuose kaupiasi nešvarumai. Šeimininkų užduotis – reguliariai juos valyti, t. y. šluostyti sritį aplink akis drėgna, minkšta šluoste ar vata, suvilgyta veterinarijos gydytojo rekomenduotu steriliu tirpalu.

Kalbant apie augintinių ausų higieną – valymo dažnumas priklauso nuo to, kokio tipo ausis turi jūsų augintinis. Stačios ausys vėdina ausies kanalą, todėl valyti nereikia per dažnai, pakanka kartą per savaitę jas apžiūrėti. Tuo metu atlėpusios ausys dėl nepakankamos ventiliacijos yra linkusios į uždegimą, tad jas reikia valyti dažniau.

Valyti reikėtų švelniai, nekiškite vatos tamponų ar kitų daiktų į augintinio ausies kanalą, nes taip galite pažeisti ausį arba įstumti nešvarumus dar giliau.

Nepamirškite pasirūpinti keturkojų letenomis

Nagų kirpimas yra viena dažniausiai atliekamų procedūrų šunims, katėms ir smulkiesiems gyvūnams. Ypač svarbu nagus kirpti kambariniams gyvūnams, nes jie lauke nepraleidžia tiek laiko, kad augantys nagai nudiltų patys. Jei dar neturite ankstesnės nagų kirpimo patirties, rekomenduojama kreiptis į specialistą, antraip kyla pavojus nukirpti nagus per žemai ir pažeisti prie nago esančią kraujagyslę.

Na, o atliekant šią procedūrą namuose, ekspertai pataria pasirūpinti kokybiškomis gyvūnų nagų kirpimo žirklėmis.

Taip pat svarbu reguliariai tikrinti savo augintinio letenų pagalvėles: ar nėra įtrūkimų, įpjovimų ar svetimkūnių, patekusių tarp pirštų. Žiemą savo augintinio letenas nuo aštrių ledą tirpdančių cheminių medžiagų patartina apsaugoti naudojant gyvūnams pritaikytus batukus arba nušluostant letenas po kiekvieno pasivaikščiojimo, primena „Senukų“ specialistai.