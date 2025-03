Kas bus madinga 2025 m. pavasarį?

Asmeninė stilistė ir viena iš „Megos“ naujųjų pavasario kolekcijų ambasadorių Santa Mišenytė sako, kad tie, kurie norėtų šį šiltąjį sezoną jaustis stilingi, į savo drabužių spintą turėtų įsileisti 20 a. 8 deš. mados tendencijų. Pasak jos, stilingą šio laikotarpio įvaizdį padės susikurti boho stiliaus, plazdančių audinių, raukiniais puošti drabužiai, platėjantys džinsai ar batai su platforma. Šiltuoju sezonu niekur nesitrauks ir 2000-ųjų įkvėptos tendencijos, todėl ir toliau bus madingi drabužiai žemesniu liemeniu, megztiniai ir švarkai su užtrauktukais, smailianosiai batai bei mažučiai ovalūs akiniai.

Partnerio nuotr.

Pasak stilistės, pro šalį neprašaus ir tie, kurie savo drabužines nuspręs papildyti šį šiltąjį sezoną itin madinga šokoladine spalva. Ją rekomenduojama derinti su rožine, švelniai žydra ar gelsva.

Partnerio nuotr.

Stilingiausiesiems S. Mišenytė rekomenduotų nepraeiti pro verstos odos švarką, rankinę ar batus – jie šį sezoną bus itin madingi. Dėmesį rekomenduojama atkreipti ir į vintažo elementų turinčias didintas, masyvias striukes ryškiais pečiais, laisvalaikiui skirtas striukes odinėmis apykaklėmis.

Pasak jos, stilingam įvaizdžiui sukurti itin tiks odos, džinso ir lengvai krintančių pastelinių spalvų audinių derinys, o jam papildyti – tiek maxi, tiek mini dydžio minimalistinės rankinės. Pačioje populiarumo viršūnėje karaliaus didelės, po pažastimi nešiojamos ir griežtos formos neturinčios rankinės, ypač jei jos pagamintos iš verstos odos. O štai sekantieji mada ir mėgstantieji aiškios struktūros rankines pro šalį neprašaus pasirinkę jau ne vieną sezoną madingą pailgą, ištempto silueto rankinę.

Partnerio nuotr.

„Šį šiltąjį sezoną kojas rekomenduojama apauti patogia avalyne – madingi bus retro stiliaus sportiniai bateliai, kokius avėjo dar mūsų tėvai, taip pat minkštutėliai loaferiai bei amžina klasika vadinamos patogiosios balerinos. Norinčioms papildomų centimetrų patarčiau įsigyti boho tipo inspiruotus batus su platforma, angliškai vadinamus „clog“, – sakė S. Mišenytė.

Partnerio nuotr.

2025-ųjų pavasarį vyrų madoje vis dar vyraus „old money“ tematika.

„Old money“ reiškia laikui nepavaldžius, kokybiškus, bazinius drabužius, kurie neturi didelių logotipų ir nėra itin ryškių spalvų. Vis dėlto šį sezoną ir vyrams siūlyčiau nepraeiti pro švelnias pastelines spalvas“, – patarė S. Mišenytė.

Partnerio nuotr.

Paklausta, kokius penkis daiktus ji galėtų išskirti kaip 2025 m. šiltojo sezono must have, stilistė mini verstos odos švarką arba striukę, loaferius, pastelinės melsvos, rožinės ar gelsvos spalvos polo marškinėlius, akinius nuo saulės ir didelę rankinę. O atsisveikinti ji patartų su bet kokiame derinyje prastai atrodančiais per mažais ar itin aptemptais drabužiais, vengti formos nelaikančių švarkų ir jau kelerius metus nebemadingų itin plėšytų „skinny“ džinsų. Be to, kad ir kokios mados tendencijos būtų, stilistė patartų aklai visomis jomis nesivadovauti.

„Stilingam įvaizdžiui sukurti pakanka to, kas iš tiesų Jums tinka ir atspindi Jūsų asmenybę. Kartais tai gali būti ir keletas aksesuarų, kaip, pavyzdžiui, gerai parinkti akiniai nuo saulės ar šiltojo sezono įvaizdį puikiai išbaigiančios pastelinės kojinaitės“, – rekomendavo S. Mišenytė.

Pasak stilistės, vaikystė tuo ir žavi, kad gali būti ryški, todėl vaikų aprangoje turėtų vyrauti ryškios spalvos ir žaismingi motyvai.

„Puoškite vaikus drabužiais su animacinių herojų motyvais arba geometrinėmis figūromis, gėlių raštais ar įvairiomis aplikacijomis. O jei norite sukurti savo „mini“ kopiją, rinkitės „old money“ arba retro tematiką, kurios vaikų madoje išties gausu“, – siūlė S. Mišenytė.

Partnerio nuotr.

Kovo 22 d. (šeštadienį) į prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ su vaikais apsipirkti užsukę pirkėjai kviečiami dar ir į interaktyvų nuotykių bei edukacinių veiklų kupiną renginį visai šeimai. Jame galvosūkių stendą įrengs ir protą bei mąstymo įgūdžius lavinti kvies „Brain Games“, edukacinių pramogų centras „CurioCity“ surengs kūrybinį seminarą vaikams, Ąžuolyno biblioteka organizuos pavasarinių atvirukų gamybą, o kino teatras „Cinamon“, pasitelkdamas interaktyvias pramogas, pristatys naują filmuką visai šeimai.

E. Gendrėnaitės nuotr.

Kovo 22 d. interaktyvus renginys visai šeimai vyks centrinėje „Megos“ aikštėje. Jo pradžia – 12 val.