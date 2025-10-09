Įmonę „Centina“ klampina įtarimai

Skundas inspekcijai
Praėjusio mėnesio pabaigoje Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) sulaukė gyventojų skundo dėl namų priežiūros ir administravimo paslaugas siūlančioje bendrovėje „Centina“ galimai vykdomos nesąžiningos buhalterijos – mokesčių vengimo.
„Norime pranešti, kad teikdama paslaugas įmonė neįtraukia į apskaitą dalies už darbus gaunamų pajamų. Tais atvejais, kai paslaugų gavėjai sutinka mokėti grynaisiais ir neprašo PVM sąskaitų faktūrų (dažniausiai tai būna gyventojai ir nedidelės įmonės), bendrovė „Centina“ priima grynuosius pinigus ir jų neįtraukia į buhalterinę apskaitą. Bendrovės „Centina“ atstovai skatina tokius atsiskaitymus pasiūlydami geresnę kainą, jeigu paslaugos gavėjas mokės grynaisiais pinigais ir neprašys išrašyti PVM sąskaitos faktūros, kas daugeliui asmenų yra labai patrauklu. Taip pat yra atvejų, kai PVM sąskaita faktūra išrašoma daliai paslaugų kainos, o likusi dalis kainos priimama grynaisiais pinigais ir gauti pinigai neįtraukiami į apskaitą“, – rašoma daugiabučių namų gyventojų skunde.
Skundo autoriai tvirtina, kad surinktus į apskaitą neįtrauktus pinigus, kaip įtariama, pasiima faktinis įmonės savininkas ir vadovas, direktorės sutuoktinis Ričardas Babianskas.
„Dalis šių pinigų panaudojama atsiskaitymams su darbuotojais: dalis darbo užmokesčio, įvairūs priedai mokami neoficialiai, grynaisiais pinigais, nuo šių išmokų nemokant jokių su darbo santykiais susijusių privalomų mokesčių“, – rašoma skunde.
Atkreipiamas dėmesys, kad galimai nesąžininga buhalterija iškraipo rinką.
„Sąžiningai veikiančios įmonės tampa nekonkurencingos, nes negali pasiūlyti tokių pačių kainų kaip mokesčių vengiančios įmonės“, – pabrėžiama skunde.
Sukčiavimo šešėlis
Abejones dėl galimai apgaulingo, neatsakingo elgesio jau anksčiau pakurstė informacija, kad „Centinos“ veiklą nuolat viešai liaupsinantis R. Babenskas yra teistas už sukčiavimą ir yra sėdėjęs už grotų.
Bendrovės „Centina“ vadovė ir akcininkė yra Jūratė Babianskienė – R. Babiansko sutuoktinė.
Kalbėdamas apie su finansinėmis aferomis susijusią savo praeitį R. Babianskas tikina, kad praeityje buvo klaidų, o dabar viskas vyksta skaidriai ir atsakingai.
R. Babianską anuomet sulaikę Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai išsiaiškino, kad dažniausiai aukomis apgavikas pasirinkdavo vidutinio arba vyresnio amžiaus moteris. Jauniausiai iš policijai žinomų jo aukų – 45-eri, vyriausiai – 75 metai.
Visos nukentėjusiosios prisipažino, kad R. Babianskas sugebėdavo jas įkalbėti duoti už sutartus darbus avansą neva reikiamoms medžiagoms įsigyti. Tačiau, gavęs pinigus, pažadų negailėjęs „meistras“ grįžti neskubėdavo.
Dedasi užpultas
R. Babenskas mėgsta prisistatyti kaip patyręs daugiabučių namų administratorius ir kaip konkurentų puolama auka.
Nenustebčiau, jei ant mūsų dar užsiundytų kokias nors finansinių tyrimų tarnybas.
Socialiniuose tinkluose R. Babenskas neseniai liejo priekaištus valstybinėms institucijoms.
„Įsivaizduokite, kaip vyksta VMI patikrinimas pas mus. Paprastai juk būna, kad paima dokumentus, ir viskas. O čia dabar apklausinėja kiekvieną darbuotoją, buvusius darbuotojus. Nenustebčiau, jei ant mūsų dar užsiundytų kokias nors finansinių tyrimų tarnybas“, – kalbėjo R. Babianskas.
Atlieka patikrinimą
Vis dėlto, pateikdamas savo komentarą „Kauno dienai“, R. Babianskas tvirtino, kad VMI patikrinimas – įprastas.
„Patikrinimas vyksta planinis. Kalbėjausi su VMI. Penkerius metus buvome netikrinti, tai atlieka tą patikrinimą ir viskas yra gerai“, – tvirtino verslininkas.
Paprašytas pakomentuoti įtarimus apie galimai nesąžiningą buhalteriją jis tikino, kad tai melas.
„Tikrai taip nėra, tokios situacijos pas mus įmonėje nėra. Apie tai yra paskleistas didžiųjų konkurentų melas“, – tvirtino R. Babianskas.
VMI „Kauno dienai“ patvirtino, kad „Centinoje“ šiuo metu atliekamas tyrimas, tad tyrimo rezultatai bus pateikti vėliau.
