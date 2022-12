„Iki“ pasirūpino gausiu šventinių desertų pasirinkimu už itin gerą kainą: sau tinkamą ras net išrankiausi

Jie pasižymi šaltajam sezonui būdingais skoniais ir yra pagaminti iš aukščiausios kokybės produktų. Be to, šiuo metu įvairiausiems desertams taikomos ir specialios „Iki“ nuolaidos. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad prieš šventes pirkėjai dairosi į išskirtinesnių produktų ir įmantresnių desertų vitrinas, todėl jų pardavimai šventiniu laikotarpiu šokteli į viršų.

„Ypatingo skonio kepiniai – viena iš „Iki“ prekybos tinklo vizitinių kortelių. Norime, kad artėjant šventėms, jų arčiau namų rastų kiekvienas „Iki“ pirkėjas, todėl paruošėme itin platų desertų asortimentą, o daliai jo – pritaikėme ir ypatingas nuolaidas. Prancūzų konditerio kruopščiai sukurtas receptūras įkvėpė šaltojo sezono skoniai, todėl gaminiai ypač tiks žiemiškam, šventiniam stalui. Šiuos desertus puošia riešutai, cinamonas, mandarinai, aguonos. Be to, daug dėmesio skirta ir kepinių sudėčiai. Pavyzdžiui, ieškantiems sveikesnių alternatyvų siūlome ir desertų be pridėtinio cukraus, laktozės, kvietinių miltų“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė.

Norintiems sutaupyti „Iki“ paruošė puikių pasiūlymų. Pavyzdžiui, šokoladinio torto „Olimpija“ kilogramas „Iki“ pirkėjams šiuo metu kainuoja vos 9,99 Eur., o kilogramas šokoladinio putėsių torto „Triumfas“ – 11,99 Eur. Tuo tarpu ieškantys gaivesnio skonio gali rinktis citrininį ar „Egzotika“ tortus, abu jie dabar kainuoja 13,99 Eur/kg.

Sunkiausia atsispirti „Iki“ šokoladiniams tortams

Thierry Lauvray, prekybos tinklo „Iki“ konditeris, sako, kad smaližiai žiemiškais desertais tikrai nenusivils, o tie, kurie mėgsta lengvesnius skonius – „Iki“ parduotuvėse taip pat turės iš ko pasirinkti.

„Šaltojo sezono „Iki“ tortai tikrai papuoš kiekvieno stalą, mat jie pasižymi ne tik kruopščiai subalansuotu skoniu, bet ir šventiška išvaizda. Turime ypač didelį įvairiausių tortų asortimentą, todėl galiu užtikrinti, kad „Iki“ parduotuvėje savo skonio saldėsį atras kiekvienas – tiek vaisinių, gaivesnių, tiek klasikinių, ryškesnių skonių gerbėjai. O, pavyzdžiui, raudonųjų apelsinų tyrės tortas puikiai tiks ir ieškantiems sveikesnių desertų alternatyvų. Jis pagamintas be pridėtinių cukrų, kvietinių miltų, laktozės. Šio torto pagrindą sudaro švelnaus skonio ryžių miltų biskvitas, raudonųjų apelsinų tyrės kremas, grietinėlė be laktozės“, – pasakoja „Iki“ konditeris.

Paklaustas, kokio kalėdinio deserto pats neatsisakytų, T. Lauvray tikina – lengvi šokoladiniai tortai yra būtent tai, kam sunkiausia atsispirti. Dėl šios priežasties prekybos tinklo „Iki“ vitrinas šiemet puošia Kalėdomis kvepiantis, sūrio kremu bei mandarinais pagardintas pieninio šokolado kremo tortas „Reveransas“.

„Iki“ desertų vitrinose – skonių įvairovė

Kaip teigia T. Lauvray, klasikinių skonių mėgėjus sužavėti turėtų ir tortas, pagamintas iš kokosinio biskvito, grietinėlės ir Philadelphia sūrio kremo, braškių bei aviečių tyrės želės. O taip pat ir dar vienas šokoladinis, tik šįkart – putėsių tortas „Versalis“, kurio sodrus šokoladinis skonis derinamas su gaiviu citrininiu kremu.

„Iki“ parduotuvių vitrinose – ne tik originalūs tortai, bet ir kelių rūšių pyragaičiai bei pyragai. Vienas jų – aguonų pyragas. Pagardintas grietinėlės bei kondensuoto pieno kremu, puoštas plakta grietinėle ir aguonomis – šis pyragas taip pat turėtų puikiai tikti tiek Kūčių, tiek Kalėdų ar Naujųjų metų stalui. Tuo tarpu citrusinių vaisių mėgėjus sužavės pyragas, puoštas mandarinais ir braškėmis. Jo pagrindą sudaro cukraus sirupu pagardintas biskvitas ir grietinėlės bei kefyro kremas su mandarinų įdaru.