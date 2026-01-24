Ant darbų stalo – svarbiausi projektai

Betoniniai keliai taps praeitimi
„Prastos būklės kelių, tiltų ir viadukų sąrašas nuosekliai trumpėja. Šiemet tapsime ir istorinės akimirkos liudininkais – Vilnių ir Uteną sujungs modernus ir saugus kelias, užversiantis senosios betonkės istoriją“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Pernai sutvarkėme 29 tiltus, iš jų vieniolika buvo kritinės būklės. Dar 160 tiltų buvo atlikti papildomi priežiūros darbai siekiant pailginti konstrukcijos būklę. Vis dėlto tebėra 142 blogos būklės tiltai, iš jų 50-iai yra taikomi eismo ribojimai. Šiemet planuojamame sutvarkyti 25 tiltus, o iki 2028 m. pabaigos – dar 105 kritinės būklės tiltus“, – teigė „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
„Via Lietuva“ informavo, kad iki 2026 m. gruodžio numatyta baigti vieną svarbiausių Lietuvos kelių infrastruktūros projektų – magistralės A14 Vilnius–Utena rekonstrukciją.
Bus sutvarkytas 42,8 km ruožas nuo 28,40 km iki 64,33 km. Kelyje bus įrengtos „2+1“ eismo juostos, kurios keisis kas 1,5–2,5 km. Projekte taip pat numatoma įrengti penkias požemines perėjas laukiniams gyvūnams, 90 km apsauginės tinklo tvoros, 95,91 km metalinių atitvarų ir 1,6 km triukšmo užtvarų. Bus įrengta 20 autobusų stotelių su laukimo paviljonais ir poilsio aikštelė vairuotojams.
Tiltą užbaigs kitąmet
Šiemet bus tęsiama Krunos tilto (magistralinis kelias A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstrukcija.
Projektas, apimantis tiek laikinojo tilto statybą, tiek esamo remontą, bus baigtas 2027 m. pavasarį. Planuojama įrengti tilto atramas, perdangą, pakloto elementus, vandens nuvedimo sistemą ir kitus elementus. Naujas tiltas bus pastatytas iš plieno ir gelžbetonio konstrukcijų, o perdangos ilgis sieks 125 m.
Pernai pasirašyta sutartis dėl A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda kelio viaduko per Jonavos gatvę ir tilto per Nerį kapitalinio remonto.
Tai yra trečiasis magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 km iki 100,47 km darbų įgyvendinimo etapas. Bus suremontuotas likęs senasis tiltas per Nerį ir viadukas per Jonavos gatvę.
Alfonso Meškinio tiltas sudaro vieną intensyviausių eismo mazgų Lietuvoje.
Asfaltuos žvyrkelius
2026 m. planuojama pradėti rangos darbus valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruože nuo 16,46 km iki 23,32 km. Projekto tikslas – įrengti jungiamuosius kelius ir padidinti eismo pralaidumą itin intensyviame „Via Baltica“ kelyje šalia Kauno.
„Via Lietuva“ toliau įgyvendins tarptautinės magistralės „Via Baltica“ rekonstrukcijos planus, pradės pasirengimą nerekonstruotiems ruožams modernizuoti.
Šiuo metu rengiamas specialusis „Via Baltica“ planas nuo Kauno iki Latvijos sienos magistraliniuose keliuose A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga ir A17 Panevėžio aplinkkelyje. Tikslas – suplanuoti teritorijas būsimiems darbams, kad šis ruožas taptų keturių eismo juostų keliu, kaip ir atkarpa iki Lenkijos.
Taip pat numatyta toliau tęsti žvyrkelių programos įgyvendinimą – asfaltavimo darbai vyks 100 km, kurių didžiąją dalį planuojama pabaigti jau šiais metais. Taip pat planuojama pasirašyti sutartis dėl dar 80 km žvyrkelių asfaltavimo.
