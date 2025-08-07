„Delfi“ valdytoja „Ekspress Grupp“ turi dar du mėnesius parduoti portalą lrytas.lt

Taryba ketvirtadienį pranešė iš dalies patenkinusi Estijos bendrovės prašymą ir dviem mėnesiams pratęsė terminą, per kurį ji turi įvykdyti įpareigojimus, susijusius lryto.lt įsigijimu. Bendrovė prašė terminą pratęsti 6 mėnesiams.
„Tarybos nuomone, būtina kuo operatyviau vykdyti įpareigojimus dėl konkurenciją apribojusio sandorio, sudaryto prieš daugiau kaip dvejus metus“, – pranešė taryba.
Rugpjūčio 7 dieną baigėsi terminas, per kurį „Ekspress Grupp“ turėjo pašalinti be Konkurencijos tarybos leidimo įgyvendinto 100 proc. bendrovės „Lrytas“ akcijų įsigijimo sandorio pasekmes.
Kitą dalį įpareigojimų – atkurti ankstesnę padėtį – tai yra parduoti portalą lrytas.lt buvusiai savininkei bendrovei „Lietuvos rytas“ – Regionų administracinis teismas kovą laikinai sustabdė, kol bus priimtas galutinis sprendimas, ar pagrįstai Konkurencijos taryba šių metų vasarį neleido sandorio.
Tas pats teismas šių metų gegužę nutarė, kad „Ekspress Grupp“ pažeidė įstatymą, kai įsigydama „Lrytą“ apie tai nepranešė tarybai ir negavo jos leidimo. Teismas nesumažino įmonei skirtos daugiau nei 140 tūkst. eurų baudos.
Konkurencijos taryba vasario 7 dieną įpareigojo grupę parduoti vieną iš dviejų jos turimų portalų nustačius, jog delfi.lt ir lrytas.lt buvo artimi konkurentai bei pirmieji rinkos dalyviai pagal įvairius lankomumo rodiklius, o jų bendra rinkos dalis viršijo 40 proc.
Taryba dar užpernai gruodį įpareigojo „Ekspress Grupp“ ne vėliau kaip per du mėnesius nutraukti pažeidimą arba atkurti ankstesnę padėtį ar pašalinti pažeidimo pasekmes, skyrė 140 tūkst. eurų baudą.
Šį nutarimą „Ekspress Grupp“ apskundė teismui, taip pat prašydama laikinai stabdyti įpareigojimų taikymą. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bendrovės prašymą pernai vasarį atmetė.
„Ekspress Grupp“ bendrovę „Lrytas“ iš „Lietuvos ryto“ įsigijo 2022-ųjų gruodį, o 2024 metų vasarį Konkurencijos taryba atidėjo terminą grupei pateikti pranešimą apie sandorį – jis priimtas gegužę.
Portalas „Verslo žinios“ anksčiau skelbė, kad „Delfi“ savininkė bando parduoti „lrytas.lt“ – ieško potencialių pirkėjų, kuriuos galėtų dominti žiniasklaidos verslas.
