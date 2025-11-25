Augustinavičius, pasiūlė, kam skirti LRT biudžeto didinimui anksčiau numatytus pinigus

„Jeigu yra užšaldomas LRT biudžetas ties 80 mln. eurų, tas augimas turėtų būti skirtas kultūros finansavimo didinimui“, – Žinių radijui antradienį sakė patarėjas.
Praėjusią savaitę Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) pritarė „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir grupės kitų parlamentarų pasiūlymui LRT biudžetą iki 2029 metų užšaldyti šių metų lygyje.
Šiemet asignavimai įstaigai siekia apie 79,6 mln. eurų. Kitų metų valstybės biudžeto projekte numatyta, kad 2026 metais LRT asignavimai sudarytų 88,2 mln. eurų – tokį augimą lemia dabartinė organizacijos biudžeto finansavimo formulė.
Be to, pagal minėtą siūlymą, nuo 2029 metų LRT būtų skiriamos mažesnė gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir akcizų pajamų dalis. Vietoje 1 proc. GPM tektų 0,75 proc., o vietoje 1,3 proc. akcizų tektų 0,8 procento.
Klausiamas apie siūlymą įšaldyti LRT finansavimo augimą, V. Augustinavičius sakė, kad asignavimų įstaigai dydis rodo, jog šiai temai galbūt reikia skirti daugiau dėmesio.
„Čia, matyt, reikėtų žiūrėti skaičius. Šiuo metu, palyginimui, LRT biudžetas yra didesnis nei viso Valstybės saugumo departamento biudžetas“, – teigė prezidento Gitano Nausėdos patarėjas.
BNS rašė, jog LRT darbuotojų profsąjunga praėjusią savaitę perspėjo, kad siūlymas įšaldyti biudžetą gali pakenkti transliuotojo misijai, neleis įgyvendinti neseniai pristatytų audito rekomendacijų.
Anot jos, nerimą taip pat kelia, kokį poveikį tai turės LRT darbuotojų atlyginimams ir socialinėms garantijoms.
LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė diskusijas bręstančius spaudimus dėl finansavimo įšaldymo vadino politikų spaudimu žiniasklaidai.
Naujausi komentarai