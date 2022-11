„Allianz“ pataria: ką daryti, kad vaiko pinigai dirbtų vaikui?

Vienas lengviausių būdų sukaupti ateičiai – ranka pasiekiamas

Mažą vaiką auginantys tėvai pasakoja, kad susilaukę pirmagimės iš karto instinktyviai pajuto norą ją apsaugoti. „Dar vaikui negimus, jau rūpinomės pirmaisiais rūbeliais, lovyte, žaislais. Dukrai pradėjus vaikščioti, perstatėme beveik visus namus, kad aplinka vaikui būtų saugi. Dar vėliau ėmė kirbėti mintys ir apie dukros ateitį, galbūt net būsimas studijas, kad ir kaip dar tai toli atrodo“, – pasakojo sutuoktiniai.

Prieš daugiau nei metus, skaitinėdama populiarų tėvų forumą internete, Rita pastebėjo temą apie vaikų draudimą. „Nustebau pamačiusi, kiek daug tėvų vaikų pinigus skiria vaikų draudimui. Vaikus draudžia nuo pat gimimo. Jaučiausi šiek tiek pavėlavusi į traukinį, tačiau tai paskatino dar labiau suskubti ir pasidomėti šiuo būdu taupyti vaiko ateičiai“, – apie priežastis, paskatinusias kreiptis į „Allianz Lietuva“ gyvybės draudimo finansų konsultantą, pasakojo Rita.

Nuo šių metų birželio valstybės skiriama universali vaiko išmoka buvo padidinta iki 80,50 euro, ji yra skiriama visiems vaikams nuo gimimo iki pilnametystės.

Taupymo būdų daug – kaip išsirinkti sau tinkamiausią?

„Allianz Lietuva“ vyriausioji patarėja-ekspertė Svetlana Plitin-Tamavičienė pastebėjo, kad, norint sutaupyti vaiko savarankiško gyvenimo pradžiai, svarbu pinigus taupyti nuosekliai ir disciplinuotai, be to, pradėti vertėtų vos vaikui gimus.

„Visada pasveikinu nusprendusius taupyti, tačiau primenu ir taupymo būdų skirtumus. Pavyzdžiui, jeigu vaiko ateičiai taupyti tėvai nusprendžia kojinėje ar banko sąskaitoje, svarbu suprasti, kad tokiu būdu taupomi pinigai nuvertėja. To išvengti galima taupomus pinigus įdarbinant, tarkime, apsidraudžiant Allianz gyvybės draudimu „Studentas“, kai viena dalis pinigų yra investuojama ir kaupiama ateities planams, pavyzdžiui, vaikų studijoms, kita – skiriama finansinei apsaugai nelaimės ir traumų atveju“, – apie taupymą pasakojo S. Plitin-Tamavičienė.

Allianz Lietuva vyriausioji patarėja-ekspertė S. Plitin-Tamavičienė vardijo ir kitus taupymo vaiko ateičiai per gyvybės draudimą „Studentas“ pranašumus, pavyzdžiui, taupymo disciplina. Taupymas per gyvybės draudimą padeda pinigus kaupti nuosekliai, garantuotai kas mėnesį taupymui skiriant iš anksto nusimatytą pinigų sumą. Tai padeda išvengti žmogiškų pagundų, pavyzdžiui, taupyklės turinio panaudojimo kasdienėms užgaidoms. Savo patogumui galima pasirinkti ir automatinio įmokos nuskaitymo nuo sąskaitos paslaugą, tai taupymą padaro dar patogesnį. Be to, labai svarbi „Allianz“ gyvybės draudimo „Studentas“ savybė, kad, pagal šios paslaugos taisykles, sukaupti pinigai anksčiausiai vaikui gali būti išmokami tik jam sulaukus pilnametystės, taip dar kartą apsidraudžiant, kad kaupimas bus nuoseklus, o pinigus vaikas gaus, kai žengs pirmuosius žingsnius į savarankišką gyvenimą.

„Allianz“ pateikti skaičiavimai verčia imtis sprendimų

„Allianz Lietuva“ vyriausioji patarėja-ekspertė pateikia iliustratyvų pavyzdį, kaip tikslingai būtų galima taupyti kas mėnesį gaunamus vaiko pinigus, kad ne tik vaiko ateičiai būtų sutaupyta, bet ir nuo traumų vaikas būtų finansiškai apsaugotas.

„Tarkime, 30 metų mama ar tėtis nusprendžia apdrausti savo vienų metų vaiką, siekdami tiek sukaupti kapitalo vaiko ateičiai, tiek apdrausti vaiką nuo traumų ir sunkių kritinių ligų. Jeigu tėvai kas mėnesį „Studento“ draudimui skirtų visus iš valstybės gaunamus vaiko pinigus, t. y. 80 eurų, per 19 metų sukaupta suma galėtų siekti iki 19,8 tūkst. (kai vidutinė metinė grąža 5 proc.). Kartu vaikas būtų apdraustas ir 15 tūkst. eurų suma nuo traumų, ir 20 tūkst. eurų suma nuo kritinių ligų“, – taupymo pavyzdį pateikė S. Plitin-Tamavičienė.

„Allianz Lietuva“ vyriausioji patarėja-ekspertė Svetlana prisimena pavyzdį iš savo patirties. „Šį rudenį klientė išleido dukrą studijuoti į Vilnių ir paskaičiavo, kad dukros išlaikymui sostinėje kas mėnesį tenka skirti daugiau nei 800 eurų. Į šią sumą įeina svarbiausios pragyvenimo išlaidos: buto nuoma, mokesčiai, maistas, transportas. Taigi, per metus susidaro daugiau nei 9 tūkst. eurų. Nesunku suskaičiuoti, kad jeigu vaiko ateičiai būtų kaupiama nuo gimimo su „Allianz“ gyvybės draudimu „Studentas“, tėvai iš sankaupų galėtų kompensuoti bene dvejų studijų metų išlaidas“, – pasakojo S. Plitin-Tamavičienė.

Taip pat „Allianz Lietuva“ vyriausioji patarėja-ekspertė jau kaupiantiesiems per gyvybės draudimą pataria nepamiršti kasmet pasinaudoti GPM lengvata, kadangi taip galima susigrąžinti net 20 proc. nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Pavyzdžiui, pagal anksčiau pateiktą pavyzdį, per 19 metų vaiko tėvai galėtų susigrąžinti per 3 tūkst. eurų.

