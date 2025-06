SADM: nuo metų pradžios šioms vaiko išmokoms jau skirta 196 tūkst. eurų

Jos pateiktais duomenimis, daugiausia šios išmokos gavėjų yra didžiosiose savivaldybėse: Vilniaus mieste – 93, Kauno mieste – 24, Kauno rajone – 15, Vilniaus rajone – 14, Klaipėdos mieste ir rajone – po aštuonias.

364 eurų išmoka (5,2 bazinės socialinės išmokos) skiriama vienam iš tėvų ar globėjų už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko darželio, ir už atlyginimą pagal individualią veiklą ar darbo sutartį yra prižiūrimas auklės.

Pagrindiniai šios išmokos tikslai, kaip pažymi ministerija, yra spręsti vaikų priežiūros paslaugų prieinamumo problemą, suteikti tėvams, įtėviams ar globėjams galimybę derinti darbą, karjerą ir vaikų auginimą, anksčiau grįžti į aktyvią darbo rinką.

Todėl kompensacija už vaiko priežiūrą mokama tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, išskyrus atvejus, kai jie turi negalią ir nustatytas 0–25 proc. dalyvumo lygis.

Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka neskiriama, jei fizinis asmuo prižiūri savo ar bendrai gyvenančio asmens auginamą vaiką.

Be to, siekiant užtikrinti vaikų tinkamą priežiūrą, išmoka neskiriama už daugiau nei penkių to paties fizinio asmens tuo pačiu metu prižiūrimus vaikus, išskyrus, kai visi prižiūrimi vaikai yra iš vienos šeimos.