„Air Baltic“ dėl balionų grėsmės keis dviejų skrydžių laiką: aktualu ketinantiems išvykti

„Atsižvelgdama į neseniai įvykusius veiklos sutrikimus, kuriuos sukėlė laikinas Lietuvos oro erdvės uždarymas, „Air Baltic“ nusprendė pakoreguoti dviejų skrydžių tvarkaraštį“, – komentare BNS trečiadienį pranešė bendrovės atstovas Edvardas Dalderis.
Anot jo, įmonė tokį sprendimą priėmė siekdama sumažinti veiklos riziką ir užtikrinti saugius bei patikimus skrydžius.
Orlaiviai iš Krokuvos nuo lapkričio 20 dienos Vilniaus oro uoste leisis 17.40 val. – dabar jie leidžiasi po vidurnakčio, o iš Miuncheno – 18.55 val. vietoj 22.15 val.
Pasak „Air Baltic“ atstovo, šių pakeitimų poveikis keleiviams bus minimalus, nes visi paveikti skrydžiai vyks tomis pat dienomis, kaip ir dabar.
„Pakeisdama vėlyvų vakarinių skrydžių atvykimo laiką, „Air Baltic“ užtikrina, kad lėktuvai pasieks savo tikslą prieš galimus oro erdvės apribojimus, taip sumažindama vėlavimų ar atšaukimų riziką“, – BNS teigė E. Dalderis.
Pirmasis apie tai pranešė LRT naujienų portalas.
Per pastarąsias savaites oro erdvės apribojimai Lietuvos oro uostuose paveikė apie 20 „Air Baltic“ skrydžių, BNS pranešė įmonė.
LTOU: kitos oro bendrovės artimiausiu metu neketina keisti tvarkaraščių
Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas Tadas Vasiliauskas BNS pranešė, kad kitos Lietuvoje veikiančios oro bendrovės artimiausiu metu esminių skrydžių tvarkaraščių pokyčių neplanuoja.
„Šiuo metu jokių indikacijų dėl oficialių tvarkaraščių pokyčių arba atšaukiamų maršrutų dėl minimų incidentų iš oro bendrovių nesame sulaukę“, – komentare BNS teigė T. Vasiliauskas.
Anot jo, keičiami tvarkaraščiai darytų įtaką orlaivių rotacijai, įgulų darbo laikui bei jungiamiesiems skrydžiams: „Tradicinių oro bendrovių skrydžių laikai yra planuojami siekiant užtikrinti kuo sklandesnę jungtį su tolimesniais skrydžiais atitinkamuose skrydžių centruose.“
„Visos Lietuvos oro uostuose veiklą vykdančios oro bendrovės atidžiai seka susidariusią situaciją. Skrydžių tvarkaraščiai yra planuojami ilgalaikėje perspektyvoje ir bet kokie staigūs pokyčiai gali turėti reikšmingos įtakos ne tik operacijoms, bet ir keleiviams“, – teigė T. Vasiliauskas.
BNS rašė, kad anot valstybės valdomos įmonės „Oro navigacija“ vadovo Sauliaus Batavičiaus, aviakompanijos nesvarsto galimybės nutraukti skrydžių Vilniaus oro uoste.
Per dvi pastarąsias savaites dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas penkis kartus, Kauno – vieną kartą, paveikiant per 160 skrydžių ir virš 22 tūkst. keleivių. Dažniausiai jis stabdomas tamsiuoju paros metu – nuo maždaug 20 val.
