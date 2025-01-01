„Achemos“ profsąjunga svarsto pradėti streiką

Profesinės sąjungos nariai dėl to balsuoja nuo lapkričio 11 iki 18 dienos, pranešė „Achemos“ darbuotojų profsąjunga.
Jos pirmininkė Birutė Daškevičienė sako, kad apie streiką svarstoma po nesėkmingų ilgų kolektyvinių derybų su bendrove.
„Siekiame pagarbaus dialogo ir realių sprendimų, kurie leistų žmonėms dirbti saugiai, oriai ir stabiliai“, – pranešime sakė B. Daškevičienė.
Anot jos, „Achemos“ mokami atlyginimai nekonkurencingi, darbuotojams neužtikrinamos saugios darbo sąlygos, o trūkstant darbo jėgos jie dirba viršvalandžius.
Darbuotojų atstovai prašo, kad vidutinis atlygis „Achemoje“ siektų 1,3 šalies vidutinio darbo užmokesčio, kartą per metus būtų skiriamos vienkartinės premijos.
Profsąjungos teigimu, nors „Achemos“ darbuotojų algos susilygino su vidutiniu atlyginimu Lietuvoje, darbas yra specifinis, jam reikia aukštos kvalifikacijos, patirties.
Anot jos, „Achemos“ darbuotojai kasdien susiduria susiduria su rizikomis, o vien šiemet įmonėje užfiksuoti septyni nelaimingi atsitikimai, per kuriuos nukentėjo devyni žmonės.
„Achema“ yra strateginė chemijos pramonės įmonė, kur darbuotojai kasdien susiduria su daugybe profesinės rizikos veiksnių, o pastarųjų metų incidentai kelia pagrįstą nerimą dėl darbo saugos situacijos“, – praneša profsąjunga.
BNS rašė, kad šiemet gegužę „Achemos“ vadovybei ir darbuotojams nepavyko susitarti dėl naujos kolektyvinės sutarties. Įmonės profesinė sąjunga „Achemai“ iškėlė kolektyvinio darbo ginčo reikalavimus.
Savo ruožtu „Achemos“ vadovybė tuomet vylėsi, kad per dvejus metus situacija įmonėje pagerės, todėl prašė darbuotojų šį laikotarpį „išlaukti“.
„Achemos grupė“ 2024 metais uždirbo 6,1 mln. eurų grynojo pelno, tačiau gavo 989 mln. eurų konsoliduotų pajamų.
