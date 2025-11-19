 „Achemos“ darbuotojų profsąjunga pritarė streikui

„Achemos“ darbuotojų profsąjunga pritarė streikui

2025-11-19 13:07
ELTOS inf.

„Achemos“ darbuotojų profesinės sąjungos nariai slaptame balsavime pritarė streiko paskelbimui.

„Achemos“ darbuotojų profsąjunga pritarė streikui
„Achemos“ darbuotojų profsąjunga pritarė streikui / M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pasak profsąjungos, streiko organizavimui pritarė dauguma balsavusiųjų – 72,4 proc. profesinės sąjungos narių.

„Darbuotojai savo balsais aiškiai pasakė – nebegalima laukti: „Achemos“ darbuotojams reikalingi aiškūs, tvirti ir ilgalaikiai darbdavio įsipareigojimai, užtikrinantys konkurencingą darbo užmokestį“, – pranešime cituojama „Achemos“ darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Birutė Daškevičienė, kartu pažymėdama, kad streikas yra kraštutinė priemonė, kadangi įmonės vadovybė neatsižvelgia į darbuotojų poreikius.

„Darbuotojų lūkestis, kad vidutinis atlygis „Achemoje“ siektų 1,3 šalies vidutinio darbo užmokesčio, nėra prabangos, bet žmogiško orumo reikalavimas už specifinį, rizikingą, atsakingą, aukštos kvalifikacijos darbą“, – pažymėjo darbuotojų atstovė.

Pasak jos, dabar laukia pasirengimas streikui – vyks susitikimai su darbuotojais, kuriems bus paaiškinami keliami reikalavimai ir streiko tikslai. 

Šiame straipsnyje:
Achema
darbuotojai
Streikas
Birutė Daškevičienė
atlgynimai
žada streikuoti
slaptas balsavimas
profsąjunga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų