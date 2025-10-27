3,2 mln. eurų investicija: gamykla paleido naują ekologiško vaikų maisto liniją

Tarp svečių – ir mažieji degustatoriai
Naujos vaikams skirto maisto gamybos linijos atidarymo dieną Kėdainių konservų fabrikas šventė ypatingai – išsaugodamas tokiai progai būtinus tradicinius oficialumus, kuriems nuotaikingos žaismės suteikė svečių būryje šurmuliavę mažieji „Marmaluzi“ produkcijos degustatoriai – įmonės darbuotojų atžalos, anūkai bei juos linksminę animatoriai.
Iškilmingai perkirpus simbolinę atidarymo juostelę, svečiai buvo pakviesti apsilankyti gamybos patalpose ir apžiūrėti naująją gamybos liniją, daugiau sužinoti apie čia taikomas inovacijas bei kokybės užtikrinimo procesus.
Strateginė investicija – naujas etapas fabriko istorijoje
Kėdainių konservų fabriko generalinis direktorius Mindaugas Antanaitis pabrėžia, kad ši investicija – viena didžiausių pastarųjų metų įmonės modernizavimo projektų: „Šios vaikų maisto gamybos linijos paleidimas mums duoda itin daug. Pažangūs įrenginiai leidžia dar labiau pagerinti produkcijos kokybę, padidinti gamybos apimtis, taip pat pasiūlyti vartotojui naujų produktų. O naujovių rinkai pristatysime nemažai: kūdikiams ir vaikams skirtų produktų bei funkcinio maisto.“
Vadovo teigimu, modernizacija apima ne tik naujus įrenginius, bet ir prekės ženklo vizijos atnaujinimą: „Siekiame, kad „Marmaluzi“ būtų numeris vienas vaikiško maisto prekinis ženklas Lietuvoje. Be to, turime didelių ambicijų plėsti šios produkcijos eksportą pasaulio rinkose.
Nors naujos vaikų maisto gamybos linijos startą lydi nauja vizija, tačiau nenutolstame nuo savo vertybių – su šia produkcija būti šalia mamos ir pasiūlyti taip pat rūpestingai, atsakingai bei su meile sukurtą maistą, kokį pačios mamos savo vaikams pagamintų namuose.“
Įgyvendinta per rekordiškai trumpą laiką
„Vikonda grupės“ generalinis direktorius Mindaugas Snarskis, pasveikinęs komandą su istoriniu žingsniu, pabrėžė projekto mastą ir tempą: „Praėjo lygiai dveji metai ir mėnuo nuo mano pirmo pokalbio su buvusiu prekės ženklo „Marmaluzi“ įkūrėju ir savininku. Per šį laiką mes įsigijome verslą, perkėlėme įrangą, pasirašėme sutartis su klientais, pateikėme paraišką Europos Sąjungos projektui, gavome 1,5 mln. eurų paramą ir, iš viso investavę daugiau kaip 3,2 mln. eurų, atnaujinome gamybos, administracines patalpas bei vaikų maisto gamybos liniją.
Per tokį trumpą laiką pasiekti tokį įspūdingą rezultatą įmanoma tik turint puikią komandą.“
Jis pridūrė, kad šis projektas atveria naujus įmonės veiklos horizontus: „Mūsų vizija – kad Kėdainių konservų fabriko produkcija vartotoją lydėtų visą jo gyvenimą: pradedant „Marmaluzi“ kūdikių ir vaikų maistu, tęsiant kitais fabriko gaminiais ir, tikiuosi, jog greitai pristatysime funkcinius produktus su papildomomis vertėmis, kurie žmonėms bus naudingi iki pat gilios senatvės.“
Technologinis šuolis – nuo „Dacia“ iki „Lamborghini“
Kėdainių konservų fabriko gamybos ir tiekimo grandinės direktorė Zita Petkevičienė naują gamybos įrangą apibūdina kaip reikšmingą kokybinį šuolį: „Mes investavome į „Marmaluzi“ produkcijos gamybą stiklainiukuose bei „pouch“ tipo pakuotėse, taip pat – į naują virimo katilą, kuris, lyginant su ankstesniuoju, – kaip persėsti iš automobilio „Dacia“ į „Lamborghini“. Tai aukščiausios klasės technologija, suteikianti pažangiausias gamybos galimybes. Virimo katilas gamyboje yra pagrindinė šerdis.“
Pasak Z. Petkevičienės, naujasis katilas leidžia išlaikyti aukščiausią produkcijos kokybę ir šviežumą, o linijos gamybinis potencialas siekia daugiau nei 10 milijonų vienetų per metus.
Gamybos procesai dabar gali būti vykdomi nepertraukiamai, o įranga užtikrina itin tikslų temperatūros valdymą – tai leidžia išsaugoti daugiau vertingų maistinių medžiagų.
Atsiveria funkcinio maisto galimybės
Įgyvendinus šį projektą, Kėdainių konservų fabrikas žengia į naują plėtros etapą – funkcinio maisto gamybą. Ši sritis apima produktus, papildytus vertingomis medžiagomis, pritaikytus įvairiems vartotojų poreikiams – nuo kūdikių iki senjorų, sportininkų ar žmonių, turinčių specialių mitybos poreikių.
„Mūsų siekis – pradėti gaminti funkcinį maistą. Tai skystos konsistencijos produktai, subalansuoti ir papildyti reikiamomis medžiagomis – pavyzdžiui, su padidintu baltymų ar skaidulinių medžiagų kiekiu. Tai gali būti maistas kūdikiams, sportininkams ar senjorams“, – pabrėžė gamybos vadovas Gytis Zakarauskas.
Pasak Z. Petkevičienės, funkcinio maisto segmentas Lietuvoje dar tik formuojasi, tačiau jo potencialas didžiulis: „Dabar sveikatos problemų turintys žmonės ateina funkcinio maisto ieškoti į vaistines, bet šios neturi ko pasiūlyti – tik beskonius tirpius miltelius. Parduotuvėse šalia kūdikių, veganiško ar azijietiško maisto lentynų galėtų atsirasti ir funkcinio maisto skyrius.“
Apie Kėdainių konservų fabriką
Kėdainių konservų fabrikas – viena didžiausių maisto pramonės įmonių Lietuvoje, veikianti nuo 1944 m. 2024 m. įmonės apyvarta siekė daugiau nei 45 mln. eurų, eksportas sudaro 36 proc. visos produkcijos. Įmonė sertifikuota pagal aukščiausius maisto saugos standartus (BRCGS Food Safety A+, HALAL, LT-EKO-001 AS).
(be temos)