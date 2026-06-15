200 mln. eurų vertės „FT Board“ – didelio projekto statusas

Gamybos kompleksas bus vienas didžiausių ir moderniausių MDP gamybos kompleksų Baltijos šalyse, sukurs 125 darbo vietas, pirmadienį pranešė agentūra „Investuok Lietuvoje“.
„Projektas ne tik taps reikšmingu ekonominiu traukos centru Marijampolės regione, bet ir stiprins Lietuvos baldų pramonę“, – teigė „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis.
Pasak agentūros, MDP gamyba komplekse vyks beveik be atliekų, plokštės bus gaminamos iš žemos klasės medienos bei medienos pramonės šalutinių produktų.
Kaip rašė BNS, gamykla bus šalia „Rail Baltica“ geležinkelio vėžės, „Via Baltica“ magistralės, jai statyti nacionalinis plėtros bankas ILTE yra suteikęs 150 mln. eurų paskolą.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos suteikiamą stambaus projekto statusą gali gauti apdirbamosios gamybos arba duomenų apdorojimo interneto serverių paslaugų projektai, kurių investicijų į ilgalaikį kapitalą vertė – bent 20 mln. eurų (30 mln. eurų investuojant Vilniuje) ir kurie sukuria bent 20 naujų darbo vietų.
Tokiems projektams taikomas 0 proc. pelno mokestis iki 20 metų, spartesnis teritorijų planavimas ir statybos leidimų išdavimas, supaprastintas migracijos procesas užsienio specialistams ir greitesnė infrastruktūros plėtra.
„FT Board“ per „FT Global“ priklauso baldų gamybos grupės „Freda“ įmonei „Freda IV“ bei turto valdymo bendrovės „TMV Capital“ kontroliuojamai „TMV Investments“. „Freda IV“ turi 51 proc., o „TMV Investments“ – 49 proc. „FT Global“ akcijų.
„FT Board“ galutiniai naudos gavėjai yra Rimas Varanauskas ir Andrius Zimnickas, rodo Registrų centro duomenys.
Naujausi komentarai