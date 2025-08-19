Žiniasklaida: „Omniva“ laikinai stabdo siuntų į JAV siuntimą

Bendrovė savo tinklapyje nurodė, jog toks sprendimas buvo priimtas dėl neseniai įvykusių JAV de minimis išimties pakeitimų ir jų poveikio muitinės procedūroms bei dėl neapibrėžtumo, susijusio su šių pakeitimų įgyvendinimu.
„Siuntos, priimtos po šios datos, nebus siunčiamos į JAV. Situaciją nuolat stebime ir dedame visas pastangas, kad ji būtų kuo greičiau išspręsta. Informuosime jus, kai tik paslaugos bus atnaujintos“, – nurodo „Omniva“.
Kaip skelbia „Delfi“, Lietuvos paštas anksčiau pranešė, kad nuo rugpjūčio 29 dienos bus panaikinta vadinamoji de minimis išimtis, leidžianti be muito mokesčių į šalį įvežti siuntas, kurių vertė siekia iki 800 JAV dolerių.
„Šiuo metu Lietuvos paštas, kartu su kitų šalių pašto operatoriais, laukia papildomų JAV muitinės ir kitų atsakingų institucijų išaiškinimų dėl tikslios mokesčių apskaičiavimo tvarkos ir taisyklių taikymo. Gavęs patvirtintą informaciją, Lietuvos paštas savo klientus informuos atskirai“, – informavo įmonė.
Paštas taip pat nurodė, kad siuntos, išsiųstos artėjant 2025 metų rugpjūčio 29 dieną įsigaliosiančiam pokyčiui, gali susidurti su laikinu neapibrėžtumu siuntų apdorojimo procesuose.
