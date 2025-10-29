 Vyriausybė – prieš 5 proc. PVM tarifą ekologiškiems maisto produktams

2025-10-29 13:38
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Vyriausybė trečiadienį nepritarė grupės parlamentarų siūlymui taikyti lengvatinį 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą ekologiškiems maisto produktams, kurie naudojami valstybės ir savivaldybių finansuojamose maitinimo įstaigose.

Vyriausybė – prieš 5 proc. PVM tarifą ekologiškiems maisto produktams / Freepik.com nuotr.

Tokia jos išvada bus teikiama Seimui.

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos pozicijai, kad toks siūlymas nepasiektų tikslo. Anot ministerijos, mažai tikėtina, kad kainos galutiniams vartotojams sumažėtų, nes praktika rodo, kad prekės ir paslaugos su mažesniu PVM tarifu iš esmės nepinga.

„Taip pat produktus įsigytų asmenys PVM mokėtojai, jie (...) turi teisę į PVM atskaitą įtraukti šių produktų pirkimo arba importo PVM, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio PVM tarifas buvo pritaikytas jų įsigijimo metu“, – išvadoje teigia ministerija.

Jos vertinimu, tokią PVM lengvatą būtų sunku administruoti tiek mokesčių administratoriui, tiek maisto produktų tiekėjams.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimus inicijavo Seimo nariai Kęstutis Mažeika, Tadas Prajara, Indrė Kižienė, Martynas Katelynas, Ligita Girskienė ir kiti.

