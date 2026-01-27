Valdantieji sutarė svarstyti platesnės apimties LRT įstatymo projektą

„Buvo pasakyta, kad mes kalbėsime apie visą (LRT valdysenos pakeitimų – BNS) paketą, ir greičiausiai tai bus daroma prasidėjus pavasario sesijai“, – žurnalistams po susitikimo teigė Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Valstiečių“ atstovė Ligita Girskienė taip pat teigė, jog bus registruotas naujos redakcijos projektas, kurį politikai išsamiai svarstys pavasario sesijoje.
„Tai būtų platesnės apimties naujas projektas, bet neatsisakant tų registruotų pasiūlymų“, – sakė ji.
Seimas gruodžio pabaigoje sudarė darbo grupę parengti LRT įstatymo pataisas, kaip reikėtų tobulinti nacionalinio transliuotojo valdyseną. Ji savo išvadas bei siūlymus turi pateikti iki vasario 14 dienos.
Kaip rašė BNS, darbo grupė sudaryta po to, kai valdantiesiems Seime nepavyko skubos tvarka priimti savo parengtų pataisų, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas pareiškus jam nepasitikėjimą, kai nepatvirtinama metinė transliuotojo veiklos ataskaita arba apkaltinus jį netinkamu funkcijų vykdymu. Tokiu atveju nacionalinio transliuotojo vadovas pareigų netektų slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį prie Seimo surengti keli protesto mitingai, juose dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
