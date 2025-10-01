VMI sistemoje jau galima įsigyti konfiskuotas transporto priemones

„Elektroninė parduotuvė leis gyventojams ir įmonėms įsigyti konfiskuotas ar kitaip VMI administravimui perduotas transporto priemones. Parduotuvėje bus galima peržiūrėti skelbimus ir atlikti apmokėjimą tiesiogiai per elektroninę sistemą. Pirkimus galės vykdyti tik prisijungę prie „Mano VMI“ asmenys. Įmonės galės pirkti suteikusios įgaliojimus fiziniam asmeniui savo „Mano VMI“ paskyroje“, – rašoma VMI pranešime.
VMI pažymi, kad transporto priemonių pardavimas vyks dviem būdais. Pasak jos, vienas jų, kai transporto priemonė bus įsigyjama už iš anksto nustatytą kainą, bei konkurso būdu – pirkėjai patys galės siūlyti didesnę nei pradinė kaina.
Apžiūrėti transporto priemonės bus galima tam tikromis dienomis, apie kurias informacija bus pateikiama naujojoje e. parduotuvėje prie parduodamos prekės.
Šiuo metu naujoji sistema veiks kaip pilotinė versija.
