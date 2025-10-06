VMI pristatė naujieną – elektroninę parduotuvę!

Elektroninė parduotuvė leis gyventojams ir įmonėms įsigyti konfiskuotas ar kitaip VMI administravimui perduotas transporto priemones. Parduotuvėje yra galimybė peržiūrėti skelbimus ir atlikti apmokėjimą tiesiogiai per elektroninę sistemą. Pirkimus galės vykdyti tik prisijungę prie „Mano VMI“ asmenys. Įmonės galės pirkti suteikusios įgaliojimus fiziniam asmeniui savo „Mano VMI“ paskyroje. Apžiūros laikai bus nustatyti iš anksto ir skelbiami prie konkrečios prekės.
E. parduotuvė veikia adresu: https://www.vmi.lt/pardavimai.
Pardavimas vyksta dviem būdais:
• Fiksuota kaina, kai transporto priemonė įsigyjama už iš anksto nustatytą kainą;
• Elektroninio konkurso būdu, kai pirkėjai gali siūlyti didesnę kainą nei pradinė, o laimėtoju tampa didžiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis. Kitų dalyvių siūlomos kainos viešai nerodomos ir neskelbiamos.
Transporto priemonės yra laikomos įmonių aikštelėse, su kuriomis VMI yra sudariusi saugojimo paslaugų teikimo sutartis. Apžiūros bus organizuojamos tam tikromis dienomis, apie kurias informacija bus pateikiama naujojoje e. parduotuvėje prie parduodamos prekės. VMI specialistai suteiks visą reikalingą informaciją ir užtikrins, kad procesas vyktų sklandžiai.
Šiuo metu naujoji sistema veiks kaip pilotinė versija – suplanuotas pereinamasis etapas, kurio metu bus stebima, kaip veikia procesai, ar klientams patogu naudoti e. parduotuvę, ir vertinamos galimybės tolesnei plėtrai.
Remiantis duomenimis, VMI per savaitę vidutiniškai perima apie 15 transporto priemonių realizavimui. 2024 metais buvo realizuota daugiau kaip 1 275 transporto priemonės, į valstybės biudžetą pervesta daugiau kaip 1,9 mln. eurų.
Pažymime, kad naujojoje e. parduotuvėje bus prekiaujama tik transporto priemonėmis. Kitas konfiskuotas ar valstybės naudai perduotas turtas, kaip ir anksčiau, bus realizuojamas per įmones, su kuriomis VMI yra sudariusi paslaugų teikimo sutartis.
