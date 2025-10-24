VMI praneša, iki kada svarbu sumokėti šį mokestį: tikimasi surinkti apie 61 mln. eurų

50 mln. eurų apskaičiuota sumokėti 790 tūkst. gyventojų, o beveik 11 mln. eurų – per 17 tūkst. įmonių, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), parengusi šių metų mokesčio deklaracijas.
Šiemet žemės mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 17 dienos.
VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis sako, jog popierinės deklaracijos paštu bus išsiųstos maždaug 150 tūkst. žemės savininkų. Anot jo, jei mokesčio suma yra 2 eurai arba mažiau, deklaracija nesiunčiama ir mokesčio mokėti nereikia.
Deklaracijas žemės savininkai gali peržiūrėti prisijungę prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), be to, jie sulauks VMI pranešimų.
Pernai 787 tūkst. žemės savininkų buvo apskaičiuota apie 60,8 mln. eurų žemės mokesčio: apie 50,4 mln. eurų – gyventojams ir 10,4 mln. eurų – įmonėms.
