 Viceministras: šalyje kuriami technologiniai sprendimai ateityje galėtų padėti aptikti dronus

Viceministras: šalyje kuriami technologiniai sprendimai ateityje galėtų padėti aptikti dronus

2026-05-22 10:01
Karolina Konopackienė (ELTA)

Lietuvoje tęsiantis incidentams dėl į jos teritoriją įskridusių bepiločių orlaivių, ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas sako, kad šalies įmonės kuria sprendimus, kurie ateityje galėtų būti naudojami ne tik kontrabandiniams balionams, bet ir dronams aptikti.

<span>Viceministras: šalyje kuriami technologiniai sprendimai ateityje galėtų padėti aptikti dronus</span>
Viceministras: šalyje kuriami technologiniai sprendimai ateityje galėtų padėti aptikti dronus / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Stebėjimo sistema, detekcijos sistema galės būti naudojama tikrai plačiau. Lietuvos įmonės jau yra padariusios pažangą, kadangi pavyko leisti įmonėms naudotis valstybės duomenimis – ir kariuomenės, „Oro navigacijos“, metrologijos duomenimis. Ta sistema, jei ją Lietuvos įmonės sukurs, tikrai galės būti naudojama plačiau“, – LRT radijui penktadienį kalbėjo P. Petrauskas.

Visgi jis pažymėjo, kad sukurti naujus technologinius sprendimus užtrunka, ypač kai pasaulyje nėra daug gerųjų praktikų, kurias būtų galima greitai pritaikyti.

„Lietuva pati sprendžia tą problemą. Kada mes išeiname į technologinių sprendimų kūrimą, tai šiek tiek tikrai užtrunka – ir vidinių kompetencijų klausimas, išmanymas ir supratimas, ir Lietuvos verslas kartu su valstybės institucijomis turi pereiti visus technologinius kūrimo procesus“, – pabrėžė jis.

ELTA primena, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) pernai rudenį paskelbė 1 mln. eurų kvietimo verslui kurti technologinius sprendimus, skirtus stiprinti Lietuvos oro erdvės saugumą.

Gruodį buvo paskelbti trys konkursą laimėję konsorciumai, kuriems atstovauja „IT logika“, „Teltonika EMS“ ir „Dangaus šviesos“.

Jų pasiūlyti sprendimai apima dirižablių platformos sistemas, dronų stotis, radarus ir dirbtinio intelekto integraciją.

Šiame straipsnyje:
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Paulius Petrauskas

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Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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