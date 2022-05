VERT pirmininkas: valstybė už elektrą kompensuos iki 9 centų, „grindys“ – 24 centai

„Jeigu būtų sudaromas kontraktas su nepriklausomu tiekėju trisdešimt trys centai, tai būtų taikoma devynių centų kompensacija ir vartotojas mokėtų dvidešimt keturis centus. Jeigu, pavyzdžiui, yra sudaromas kontraktas dvidešimt septyniems centams, tai kompensacija būtų trys centai – ne žemiau nei iki nustatytų grindų (24 centų – BNS)“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė R. Pocius.

Valstybės subsidijos dydį ir minimalų tarifą, žemiau kurio nebus kompensuojama elektros kaina, Vyriausybė turėtų patvirtinti kitą savaitę. Tuo metu visuomeninį tarifą, pasak R. Pociaus, VERT turėtų paskaičiuoti ir patvirtinti pirmąją birželio savaitę.

Pasak jo, visuomeninė vienos laiko zonos elektros kaina antrąjį pusmetį turėtų siekti 33 centus už kWh (dabar – 16,7 cento). Ši kaina, kurią taip pat subsidijuos valstybė, bus taikoma likusiems trečiojo liberalizavimo etapo vartotojams – mažiausiai (iki 1 tūkst. kWh per metus) elektros suvartojantiems ir socialiai remtiniems gyventojams.

R. Pocius teigė, kad Vyriausybei priėmus sprendimą dėl kompensacijų, jos atsispindės ir VERT sukurtoje nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymų palyginimo skaičiuoklėje.

Reguliuotojo vadovas pabrėžė, kad vartotojai turėtų ieškoti tokių tiekėjų pasiūlymų, kurių standartinis vienos laiko zonos tarifas neviršija 33 centų – kitu atveju, pritaikius 9 centų subsidiją, elektros kaina būtų didesnė nei 24 centai.

„Jeigu vartotojas gautų trisdešimt penkių centų siūlymą – minus devyni centai, vartotojas mokėtų dvidešimt šešis centus – tai reiškia, dviem centais brangiau nei grindys“, – sakė VERT pirmininkas.

R. Pocius patarė vartotojams rinktis tuos tiekėjus, kurie nėra numatę pastovaus mokesčio, o jų kaina susieta su jos suvartojamu kiekiu.

„Šiandien tiekėjai siūlo tokius planus, kuriuose yra (pastovus – BNS) mokestis per mėnesį ir už kilovatvalandę. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kompensacija bus tik už kilovatvalandę – mokestis (tiekėjo nustatytas pastovus – BNS) per mėnesį niekaip nebus kompensuojamas“, – sakė VERT pirmininkas.

1–5 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) per metus suvartojantys buitiniai vartotojai iki birželio 18 dienos turi pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. To nepadariusiems ESO laikinai teiks garantinio tiekimo paslaugą, o jos kaina bus 25 proc. didesnė nei praėjusio mėnesio vidutinė biržos kaina, be to, teks papildomai mokėti už elektros persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.

R. Pociaus teigimu, tikėtina, kad garantinio tiekimo kaina viršys 33 centus už kWh, todėl nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę vartotojai nukentės finansiškai.

„Svarbu pasirinkti nepriklausomą tiekėją, kad vartotojai nepapultų į garantinį tiekimą. (...) Kaina, tikėtina, bus brangesnė nei trisdešimt trys centai, o esant devynių centų kompensacijai, vartotojas permokės“, – sakė R. Pocius.

„Jeigu garantinis tiekimas kainuos trisdešimt šešis centus, tai esant devynių centų kompensacijai, vartotojas mokės dvidešimt septynis centus (...) Vadinasi, trimis centais vartotojas permokės“, – teigė VERT pirmininkas.

R. Pocius rekomendavo vartotojams rinktis trumpiausią galimą sutartį su nepriklausomu tiekėju.

„Aš asmeniškai rinkčiausi trumpesnį kontraktą iki metų pabaigos, jau žiūrėdamas, kas bus metų pabaigoje, kokie bus sprendimai“, – sakė VERT pirmininkas.