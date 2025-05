Verčia suklusti: gal ir jūs tarp tų, kurie be reikalo brangiau moka už elektrą?

– Patikslinkime tuos skaičius vartotojų, kurie galėtų mokėti mažiau, bet vis dėlto permoka už elektros energiją. Ir kokios to priežastys, kodėl taip yra?

– Mūsų skaičiavimais, daugiau nei pusė milijono, tiksliau – 509 tūkst. vartotojų, galėtų mokėti mažiau. Tačiau daugiau nei 73 tūkst. jų galėtų mokėti reikšmingai mažiau, nes šiuo metu moka daugiau nei 29 centus už kilovatvalandę. Tuo tarpu skaičiuoklėje, kuri yra viešai prieinama ir kurioje tiekėjai pateikia savo siūlymus, matome, kad kai kurie tiekėjai siūlo 22 centų už kilovatvalandę kainą. Tai reiškia, jeigu vartotojas suvartoja 100 kilovatvalandžių per mėnesį, jis galėtų sutaupyti 7 eurus. Jei suvartojama 300 kilovatvalandžių – net 21 eurą. Ir tai tik minimalus pavyzdys, nes tikrai yra vartotojų, kurie moka daugiau nei 50 centų už kilovatvalandę. Tikrai raginame vartotojus pasitikrinti – pasižiūrėti sąskaitose, kokia elektros energijos kaina yra nurodyta. Jeigu ji viršija 22 centus už kilovatvalandę, tikrai verta kreiptis į nepriklausomą elektros energijos tiekėją ir pasikeisti planą į pigesnį.

– O kokios tos priežastys, kodėl tiek daug žmonių permoka? Ar jie tiesiog negauna informacijos? Gal yra lojalūs savo tiekėjui, pripratę, bijo kažką keisti? Galbūt net nežino, kad gali keisti?

– Taip, priežasčių gali būti įvairių, ir sunku įvardyti vieną konkrečią. Vieni vartotojai yra prisirišę prie vieno tiekėjo. Tikrai esame ne kartą girdėję, kad kai kurie pasitiki nacionaliniu tiekėju ir nenori rinktis kitų. Kiti galbūt yra išvykę iš Lietuvos, treti – nežino apie galimybę keisti tiekėją, ketvirti – paprasčiausiai nesidomi. Tad priežasčių tikrai yra daug. Tačiau dar kartą raginame pasidomėti ir sutaupyti pinigų.

– Elektros tiekimas nesutriks ir nebus prastesnės kokybės, jei pasirinksite kitą tiekėją?

– Tikrai ne. Vartotojai gali drąsiai rinktis nepriklausomą tiekėją. Be to, noriu priminti, kad jei bus pakeistas nepriklausomas tiekėjas, vartotojui nebus taikomos jokios baudos už anksčiau nutrauktą sutartį. Vartotojas gali kiekvieną mėnesį peržiūrėti pasiūlymus ir rinktis pigiausią planą. Energetikos ministerija taip pat pakeitė teisės aktą – tiekėjai privalės sąskaitų pirmame puslapyje pateikti aiškią, paprastą ir lengvai suprantamą informaciją, kur vartotojas galės matyti, kiek moka už elektros energiją, taip pat kiek jo tiekėjas siūlo analogiško plano tarifą naujiems ar kitiems vartotojams. Ir jeigu vartotojas savo sąskaitoje mato, tarkime, 30 centų už kilovatvalandę, o tiekėjas nurodo, kad to analogiško plano kaina šiuo metu yra, pavyzdžiui, 23 centai, vartotojas tikrai galės priimti sprendimą ir nedelsdamas kreiptis dėl plano pakeitimo.

– Kada jau ši informacija bus prieinama sąskaitose?

– Ši informacija vartotojus turėtų pasiekti liepos mėnesį, kai gaus sąskaitas už birželio mėnesio elektros energiją. Liepą vartotojai jau galės matyti aiškesnę, detalesnę informaciją – kiek suvartojo kilovatvalandžių, kiek tai kainavo, kokia galutinė mokėtina suma. Tikimės, kad šie pakeitimai padės sumažinti vartotojų permokas už elektros energiją.

– O kaip greitai, lengvai ir lanksčiai vartotojai gali pakeisti turimą fiksuotą planą į biržos kainą? Kiek tai užtrunka ir kokia yra procedūra?

– Tai tikrai labai paprasta. Kaip jau minėjau, net jeigu vartotojas pasirašė, tarkime, 12 mėnesių sutartį, jis po pirmo mėnesio gali ją nutraukti be jokių baudų, jeigu mato, kad tiekėjas siūlo palankesnį planą arba netgi kitas tiekėjas siūlo geresnes sąlygas. Tereikia susisiekti su nauju tiekėju, informuoti apie norą keisti planą arba tiekėją ir daugiau nieko papildomai daryti nereikia. Visa procedūra vyksta automatiškai ir jau kitą mėnesį vartotojas gaus sąskaitą iš naujojo tiekėjo, pagal naujas sąlygas.

Tai leidžia pasiekti geresnius tarifus ir tikrai sutaupyti.

– Limito, kiek kartų per metus galima keisti tiekėją ar planą, nėra?

– Šiaip iš praktikos kalbant, kartą per mėnesį. Dažniau tai daryti jau būtų sudėtingiau. Jeigu vartotojas yra aktyvus ir seka informaciją, jis turi galimybę kartą per mėnesį pasikeisti savo nepriklausomo tiekėjo planą arba net visai pakeisti tiekėją. Tai leidžia pasiekti geresnius tarifus ir tikrai sutaupyti.

– Kalbant apie biržos kainas, ypač tiems, kurie moka pagal biržos planą – kas lemia tokius didelius elektros kainų šuolius, kaip balandžio pradžioje, kai kaina pasiekė net 600 eurų už megavatvalandę?

– Tokių šuolių priežasčių gali būti daug. Pirmiausia – tai, kad šalyje labai sparčiai plėtojama atsinaujinančios energijos gamyba, ypač saulės ir vėjo elektrinės. Tačiau tiek saulė, tiek vėjas yra nepastovūs – energija generuojama tik tada, kai šviečia saulė ar pučia vėjas. Dėl to dienos metu, kai saulė šviečia, kainos dažnai būna labai žemos. Tuo metu vartotojai, turintys biržos planą, gali naudotis elektros energija beveik nemokamai, mokėdami tik už infrastruktūrą. Tačiau kainų šuolius lemia ir kiti veiksniai – tinklų remontai, pažeidimai, kabelių avarijos. Todėl vis dažniau kalbame apie elektros tinklo atsparumo didinimą ir patikimo tiekimo užtikrinimą. Tie, kurie turi biržos planą, turėtų sekti kainas ir atitinkamai planuoti elektros energijos vartojimą – naudoti ją tada, kai ji yra pigi.