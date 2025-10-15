Verslas: netekus pigios darbo jėgos, didės kaštai, brangs projektai

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad vežėjams itin trūksta vairuotojų, todėl be darbuotojų iš trečiųjų šalių Lietuvos transporto bendrovės neišsivers.
„Darbuotojai keičiasi ir jeigu (didesnių – BNS) kvotų nebebus, tai įmonės nebegalės papildomai atsivežti darbuotojų. Pirmiausia, jie negalės pakeisti tų darbuotojų, kurie išėjo, grįžo į savo valstybes“, – BNS sakė E. Mikėnas.
Tuo metu Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) prezidentas Mindaugas Statulevičius prognozuoja, kad dėl to gali kilti ir projektų įgyvendinimo iššūkių, didėti statybų kaina.
„Natūralu, kad tai brangins darbus, patį produktą. Ir bus stiprus apsunkinimas sektoriui, nes darbo jėga dabar yra labai svarbus veiksnys, kad projektai būtų įgyvendinti“, – BNS kalbėjo M. Statulevičius.
Baigiant išnaudoti šiemet numatytą Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvotą bei Migracijos departamentui jau dabar nagrinėjant beveik 4,5 tūkst. prašymų, nuo trečiadienio stabdomas naujų prašymų priėmimas.
Spalio 15 dienos duomenimis, jau buvo panaudota 20,5 tūkst. kvotų, o dar 4,46 tūkst. prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu buvo nagrinėjami.
Vilkikai stovi, vežėjai patiria nuostolių
Pasak E. Mikėno, dabar vežėjai galėtų įdarbinti apie 10 tūkst. vairuotojų.
„Duokime tiems užsieniečiams atvažiuot čia užsidirbt, neprievartaukim jų mokytis lietuvių kalbos, o pabaigę savo „kadenciją“, kiek jie nori čia pabūti, tegu važiuoja namo“, – kalbėjo jis.
Linavos“ vadovas pabrėžė, kad dėl vairuotojų trūkumo dalis vilkikų stovi, todėl bendrovės patiria nuostolių. Jo teigimu, vien sunkvežimio lizingo įmoka kas mėnesį siekia apie 3 tūkst. eurų.
„Įmonės patiria nuostolius neturėdamos darbuotojų“, – pabrėžė E. Mikėnas.
E. Mikėnas sakė, kad jo bendrovėje „Vedautos autotransportas“ užsieniečiai sudaro apie 70 proc. darbuotojų, tačiau skaičiuojant visas Lietuvos transporto įmones trečiųjų šalių piliečių dalis yra didesnė.
Jis taip pat tikino, jog įdarbinusios daugiau žmonių bendrovės galėtų plėstis, be to, pakeistų dalį darbuotojų iš šalių, keliančių grėsmę šalies saugumui: „Rusijos ir Baltarusijos (vilkikų vairuotojų – BNS) nebedaug, bet yra įvairūs žmonių iš kitų šalių, kurios kelia grėsmę Lietuvos saugumui.“
Gali strigti NT projektų plėtra
LNTPA prezidentas M. Statulevičius BNS teigė, jog bendrovės šiuo metu dėlioja projektų planus ir kitiems metams, todėl darbuotojų stygius būtų labai didelė problema.
„Tai vienareikšmiškai yra labai ribojantis darbuotojų pasiūlą veiksnys, ypač statybų sektoriuje. (...) Matome, kad rinka planuoja augimą, ateina daug užsakymų – tiek valstybinių, tiek privačių kitiems metams, reikia sudarinėti planus, tai darbuotojų stygius būtų labai didelė problema“, – sakė jis.
„Darbuotojai įdarbinami ilgesniam laikotarpiui. Nors tai šių metų kvota, tačiau darbuotojai jau ieškomi ir kitų metų projektams. Tai reiškia, kad tam tikrus skaičiavimus, vertinimus reikės nukelti po Naujų metų, kuomet vėl bus galima aplikuoti“, – pridūrė M. Statulevičius.
Šiemet patvirtinta užsieniečių įdarbinimo kvota yra 24,83 tūkst. ir nuo sausio 1 dienos ji apima visas profesijas ir darbo funkcijas visuose sektoriuose.
Maždaug 40 tūkst. metinę kvotą į Lietuvą dirbti atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams Seimas įteisino pernai, ji taikoma nuo šių metų. Tokiu imigracijos apribojimu norėta nustatyti, kiek pigios darbo jėgos kasmet galėtų atsivežti darbdaviai.
