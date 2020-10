Valstybės kontrolierius: nors ekonomika augo, skola nemažėjo

„Nors pastaruosius metus ekonomika augo, tačiau skola absoliučiais dydžiais nemažėjo. Per 2019 metus skola nominalia verte paaugo 872 mln. eurų. Nors pernai mažėjo skolos ir BVP santykis, tačiau dėl 2020 metais kilusių iššūkių dabar jau kalbame apie didesnį nei 50 proc. skolos ir BVP santykį“, – Seime sakė M. Macijauskas.

„Finansų ministerija, manau, pagrįstai kalba apie gerokai mažesnį nei Mastrichto kriterijai priimtiną skolos lygį Lietuvai. Būtų pravartu tai įtvirtinti mūsų teisinėje sistemoje“, – pridūrė valstybės kontrolierius.

Finansų ministras Vilius Šapoka, kalbėdamas apie kitų metų biudžetą, sakė, kad yra aiškus planas, kaip stabilizuoti skolos augimą, todėl pasirinktas kelias yra optimalus.

„Pasirinktas kelias yra optimalus, yra aiškus planas, kaip stabilizuoti skolos augimą. Skolos augimas stabilizuosis ties 50 proc. nuo bendrojo vidaus produkto ir ateityje mažės. Dėl to manau, kad Seimas ir būsima Vyriausybė be didelių korekcijų šį biudžetą patvirtins, nes jis tikrai yra geras“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį sakė V. Šapoka.

Finansų ministras teigė, kad biudžeto deficitą galima mažinti tik laipsniškai, priešingu atveju reikėtų nevykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

Lietuvos banko vertinimu, šių metų biudžeto deficitas bus vienas didžiausių nuo duomenų skelbimo pradžios, o skolos lygis pašoks 10 proc. punktų, artės prie 50 proc. BVP ir bus didžiausias Lietuvos istorijoje.