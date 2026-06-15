Vaitiekūnas: pratęsti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu

„Baigėsi karas, baigėsi mūsų akcizas, tai kokia aukščiausia kokybė buvo sprendimo. O jei rimtai, (...) šiandien ryte jau naftos kaina yra gerokai žemesnė ir pratęsti būtų tikrai ganėtinai brangu ir nelabai tikslu“, – pirmadienį žurnalistams sakė Kristupas Vaitiekūnas.
„Dalinis akcizo sumažinimas yra ganėtinai nemažai lėšų reikalaujantis ir ne tokį didelį efektą duoda, kaip mes norėtume“– pridūrė jis.
Pirmadienį JAV ir Iranui paskelbus taikos sutartį dėl daugiau nei tris mėnesius trukusio karo Artimuosiuose Rytuose ir naftos kainoms krentant, ministras sako, jog degalų kainos pamažu turėtų mažėti.
„Galbūt šiek tiek lėčiau tas įvyks, bet tikiu, kad vis tiek įvyks ir jau dabar tos kainos yra gerokai atsitraukusios nuo tų pačių aukštumų, kurios buvo“, – teigė ministras.
„Naftos kaina jau 83 doleriai (už barelį – BNS) buvo ryte, kai žiūrėjau. Toliau pamatysime, turbūt prognozuoti ganėtinai sunku yra. Prieš karą jau buvo, man atrodo, 70 dolerių, tai tas lygis ganėtinai panašus“, – pridūrė jis.
K. Vaitiekūno teigimu, tikslinės priemonės pažeidžiamiausiems vartotojams, ūkininkams, verslui toliau bus teikiamos: „Poveikis gali ateiti šiek tiek vėliau.“
„Dabar yra ūkininkams pagalba papildoma per ILTE apyvartinėms lėšoms ir įmonėms tas pats yra, garantijos eksporto taip pat turėtų startuoti, manau, kad į tai reikia koncentruotis“, – aiškino ministras.
Pasak K. Vaitiekūno, „nesinori užbėgti už akių“ sprendžiant, kokios valstybės pagalbos priemonės dar galėtų būti teikiamos.
Ministras praėjusią savaitę teigė, kad Vyriausybė ieškos sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo. Jis tikisi rasti sprendimą priimant 2027 metų biudžetą.
„Tikrai norėtųsi sušvelninti tą 2027 metais laukiantį akcizo padidėjimą, kuris buvo suprognozuotas trims metams dar praeitos Vyriausybės, tai norėtųsi, kad nebūtų tas kilimas toks staigus“, – pirmadienį sakė K. Vaitiekūnas.
Kaip rašė BNS, dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje Vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dyzelino litrą atpiginti 5 centais.
2024 metais akcizai trejiems metams buvo padidinti siekiant didinti finansavimą krašto apsaugai.
Pirmadienį „Brent“ naftos kaina svyruoja ties 83 JAV dolerių riba.
(be temos)